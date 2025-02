Η Ζόε Σαλντάνα κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Emilia Pérez» στην τελετή απονομής SAG Awards 2025 . Κατά τη διάρκεια της βράβευσής της, ως είθισται, είπε λίγα λόγια απευθυνόμενη στο πλήθος που την παρακολουθούσε, αλλά και στους συναδέλφους της στην ταινία.

Μάλιστα, η ηθοποιός, κατά την παραλαβή του βραβείου της, τόνισε συγκεκριμένα πόσο ευπρόσδεκτη αισθάνθηκε ως μέλος της SAG-AFTRA.

Τι δήλωσε η Ζόε Σαλντάνα

«Είμαι περήφανη που είμαι μέλος ενός σωματείου που μου επιτρέπει να είμαι αυτή που είμαι και ποτέ δεν με ρώτησαν για το από πού προέρχομαι και δεν με έκριναν για το πώς μιλάω ή ποια είναι η ταυτότητα φύλου μου», είπε η σταρ στο πλήθος από τη σκηνή.

«Πιστεύω ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι αυτό που είναι και η Emilia Pérez έχει να κάνει με την αλήθεια και με την αγάπη. Και νομίζω ότι εμείς ως ηθοποιοί, τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει πραγματικά να λέμε ιστορίες που είναι όμορφες και προκλητικές και να ζούμε μέσα στο φάσμα της καλλιτεχνικής ελευθερίας».

SAG Awards 2025

Υποψήφιες στην κατηγορία ήταν η Μόνικα Μπαρμπάρο (A Complete Unknown), η Τζέιμι Λι Κέρτις (The Last Showgirl), η Ντανιέλ Ντέντγουιλερ (The Piano Lesson) και η Αριάνα Γκράντε (Wicked).

Η νίκη αυτή συνεχίζει το καυτό σερί της Σαλντάνα ενόψει της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά τις πρόσφατες νίκες της στις Χρυσές Σφαίρες, τα BAFTA και τα βραβεία Critics’ Choice.

Τα βραβεία SAG μεταδόθηκαν ζωντανά στο Netflix από το Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες.

*Πηγή: The Hollywood Reporter