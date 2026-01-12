Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Τη συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης διασφαλίζει η απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, με την ένταξη της τροποποίησης της Πράξης «Συνέχιση Δομής Σίτισης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021–2027».

Η απόφαση, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλέπει την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της Πράξης σε 356.333,70 ευρώ και την παράταση της λειτουργίας της Δομής για το έτος 2026, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Δικαιούχος της Πράξης είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με συμπράττοντα φορέα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η Δομή Σίτισης προσφέρει καθημερινά γεύματα σε άπορους και ευάλωτους πολίτες, αποτελώντας ένα κρίσιμο δίχτυ κοινωνικής προστασίας για την τοπική κοινωνία.

Καθημερινές ανάγκες διαβίωσης

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε: «Η στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με τη συνέχιση της Δομής Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης εξασφαλίζουμε τη συνέχεια μιας ουσιαστικής κοινωνικής παρέμβασης, που καλύπτει καθημερινές ανάγκες διαβίωσης για τους συμπολίτες μας».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας «Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας», ενισχύοντας τις δομές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

