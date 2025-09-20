Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, τα χαμόγελα, οι φωνές και η ανυπομονησία των μαθητών να συναντήσουν τους φίλους τους, έδωσαν τη θέση τους στην ανησυχία, το φόβο και την αγωνία για το αύριο χιλιάδων παιδιών σε όλη τη χώρα.

Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από τις παιδικές φωνές και τη χαρά στο διάλειμμα, δείχνει ότι χιλιάδες παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα σίτισης.

Ήδη μέσα σε λίγες ημέρες, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει λάβει 1.700 αιτήσεις από σχολεία όλης της χώρας για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, που αφορούν περίπου 146.000 μαθητές. Οι διευθυντές και οι οικογένειες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη σίτιση των παιδιών.

«Οι αριθμοί αυτοί είναι ήδη μεγαλύτεροι από τον αριθμό αιτήσεων που είχαμε λάβει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς», δήλωσε η Αφροδίτη Βελουδάκη γενική διευθύντρια Ινστιτούτου Prolepsis.

Σοβαρό πρόβλημα στα νηπιαγωγεία

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ανάγκη στα νηπιαγωγεία, όπου δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα. Μέχρι στιγμής, 435 Νηπιαγωγεία με 15.510 νήπια ζητούν καθημερινό γεύμα, για να μη μένουν τα μικρότερα παιδιά νηστικά.

«Το νηπιαγωγείο είναι η μόνη δομή εκπαιδευτική που δεν έχει παροχή διατροφής από το κράτος. Έχω ένα 5-10% των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, έρχονται δηλαδή με κάτι που είναι ελάχιστο. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον το Ινστιτούτο Prolepsis, που εφαρμόζει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ από το 2012 σε ευπαθείς περιοχές, συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης», ανέφερε ο προϊστάμενος του 2ου Νηπιαγωγείου Καματερού.

«Καθημερινά λαμβάνουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από σχολεία, διευθυντές. Περισσότερα από 50 τηλεφωνήματα την ημέρα που εκφράζουν οι άνθρωποι αυτοί την αγωνία για τα σχολεία και την ανάγκη των μαθητών να ενταχθούν στο πρόγραμμα», είπε η Βελουδάκη.

Λιποθυμίες και συσσίτια από καθηγητές

Κι ενώ τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύτιμες, τα όσα διαδραματίζονται στα σχολεία σοκάρουν. Εκπαιδευτικοί καταγράφουν παιδιά που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο μάθημα, ακόμη και περιστατικά λιποθυμίας μέσα στις αίθουσες, γιατί δεν έχουν φάει τίποτα.

«Μας έχει τύχει να λιποθυμήσει παιδί και όχι μια φορά και μας έχει πει ότι έχει να φάει από το προηγούμενο μεσημέρι. Στον αγιασμό προχθές δύο παιδιά λιποθύμησαν. Ήταν όρθια ούτε δέκα λεπτά. Και όταν ρώτησα πόσα παιδιά έχουν φάει πρωινό σήκωσαν το χέρι τους από τα 200 παιδιά τα 15 -20», δήλωσε η διευθύντρια του γυμνασίου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Αθήνας.

Η ακρίβεια επιβαρύνει ασφυκτικά τους γονείς, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν μόνοι τους την καθημερινή προετοιμασία γευμάτων.

«Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι οι δάσκαλοι θα έκαναν συσσίτια ή θα προσπαθούσαν να μαζέψουν χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών», κατέληξε η γενική διευθύντρια του Ινστιτούτου Prolepsis.

Το πρώτο κουδούνι, λοιπόν, μπορεί να χτύπησε για χιλιάδες οικογένειες όμως, μαζί του χτύπησε κι ένα καμπανάκι αγωνίας: να μη μείνει κανένα παιδί νηστικό.