Στο 18ο δημοτικό σχολείο Μενιδίου, οι μαθητές αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ αντί για σχολικά κτίρια.

Οι εικόνες προκαλούν ντροπή εν έτει 2025 όταν μάλιστα τα εν λόγω κοντέινερ είχαν δοθεί ως προσωρινή στέγη στους σεισμόπληκτους της Αν. Αττικής στον σεισμό του 1999.

Μάλιστα, δεν φαίνεται να επιζητείται λύση στο πρόβλημα, καθώς στον περιβάλλοντα χώρο έχει τοποθετηθεί χλοοτάπητας και έχουν γίνει εργασίες τοποθέτησης στέγης.

Στο εν λόγω σχολείο, τα κοντέινερ είναι τοποθετημένα πάνω από 30 χρόνια όπως κατήγγειλε μητέρα μαθητή.

«Το παιδί μου θα πάει 3η δημοτικού. Ο σύζυγος μου όπου είναι κοντά στα 40, πήγαινε σε αυτό το σχολείο, και μάλιστα έτσι ακριβώς, έκανε μάθημα στα κοντέινερ. Άρα είναι πριν τον σεισμό του 1999. Ο σύλλογος και οι εκπαιδευτικοί το έχουμε ομορφύνει το σχολείο. Το έχουμε πάρει απόφαση – κακώς βέβαια. Εμείς διεκδικούμε πράγματα και κάνουμε κινήσεις. Τα κοντέινερ δεν είναι χώρος για να κάνουν μάθημα. Έχουμε πάρει air condition. Δεν έχουμε χώρο εκδηλώσεων», ανέφερε η Βιβή Τσούκα μητέρα μαθητή.

«Σχεδόν το 50% των σχολικών μονάδων του δήμου Αχαρνών στεγάζονται σε λυόμενα»

Ο Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, δάσκαλος και πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Αττικής και η Δέσποινα Χούτα, δασκάλα και γραμματέας του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Ανατολικής Αττικής μίλησαν στο MEGA για τις ελλείψεις στις σχολικές μονάδες.

«Είναι 5 δημοτικά σχολεία στον δήμο Αχαρνών εξ ολοκλήρου σε λυόμενα και 11 νηπιαγωγεία. Σχεδόν το 50% των σχολικών μονάδων του δήμου Αχαρνών υπάρχουν αίθουσες λυόμενες. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, κωφεύουν. Είμαστε σε έναν δήμο πολύ μεγάλο. Στο 2ο σχολείο Θρακομακεδόνων υπάρχουν 32 αίθουσες λυόμενες. Υπάρχουν οικόπεδα πολλά. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει αδιαφορία», ανέφερε ο κ. Παπαγιαννόπουλος.

«Δουλεύω σε σχολείο από το 1999, ακόμα δεν έχω δουλέψει σε σχολείο χτιστό στο Μενίδι. Αυτό που κάνουν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι «μακιγιάρισμα», τόνισε η κ. Δέσποινα Χούτα.