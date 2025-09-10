newspaper
Μενίδι: Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ – Τι καταγγέλλουν γονείς και δάσκαλοι
Ελλάδα 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:45

Μενίδι: Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ – Τι καταγγέλλουν γονείς και δάσκαλοι

Μαθητές στο Μενίδι κάνουν μάθημα σε κοντέινερ που είχαν δοθεί στους σεισμόπληκτους της Αν. Αττικής στον σεισμό του 1999.

Σύνταξη
Spotlight

Στο 18ο δημοτικό σχολείο Μενιδίου, οι μαθητές αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ αντί για σχολικά κτίρια.

Οι εικόνες προκαλούν ντροπή εν έτει 2025 όταν μάλιστα τα εν λόγω κοντέινερ είχαν δοθεί ως προσωρινή στέγη στους σεισμόπληκτους της Αν. Αττικής στον σεισμό του 1999.

Μάλιστα, δεν φαίνεται να επιζητείται λύση στο πρόβλημα, καθώς στον περιβάλλοντα χώρο έχει τοποθετηθεί χλοοτάπητας και έχουν γίνει εργασίες τοποθέτησης στέγης.

Στο εν λόγω σχολείο, τα κοντέινερ είναι τοποθετημένα πάνω από 30 χρόνια όπως κατήγγειλε μητέρα μαθητή.

«Το παιδί μου θα πάει 3η δημοτικού. Ο σύζυγος μου όπου είναι κοντά στα 40, πήγαινε σε αυτό το σχολείο, και μάλιστα έτσι ακριβώς, έκανε μάθημα στα κοντέινερ. Άρα είναι πριν τον σεισμό του 1999. Ο σύλλογος και οι εκπαιδευτικοί το έχουμε ομορφύνει το σχολείο. Το έχουμε πάρει απόφαση – κακώς βέβαια. Εμείς διεκδικούμε πράγματα και κάνουμε κινήσεις. Τα κοντέινερ δεν είναι χώρος για να κάνουν μάθημα. Έχουμε πάρει air condition. Δεν έχουμε χώρο εκδηλώσεων», ανέφερε η Βιβή Τσούκα μητέρα μαθητή.

«Σχεδόν το 50% των σχολικών μονάδων του δήμου Αχαρνών στεγάζονται σε λυόμενα»

Ο Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, δάσκαλος και πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Αττικής και η Δέσποινα Χούτα, δασκάλα και γραμματέας του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Ανατολικής Αττικής μίλησαν στο MEGA για τις ελλείψεις στις σχολικές μονάδες.

«Είναι 5 δημοτικά σχολεία στον δήμο Αχαρνών εξ ολοκλήρου σε λυόμενα και 11 νηπιαγωγεία. Σχεδόν το 50% των σχολικών μονάδων του δήμου Αχαρνών υπάρχουν αίθουσες λυόμενες. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, κωφεύουν. Είμαστε σε έναν δήμο πολύ μεγάλο. Στο 2ο σχολείο Θρακομακεδόνων υπάρχουν 32 αίθουσες λυόμενες. Υπάρχουν οικόπεδα πολλά. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει αδιαφορία», ανέφερε ο κ. Παπαγιαννόπουλος.

«Δουλεύω σε σχολείο από το 1999, ακόμα δεν έχω δουλέψει σε σχολείο χτιστό στο Μενίδι. Αυτό που κάνουν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι «μακιγιάρισμα», τόνισε η κ. Δέσποινα Χούτα.

ΕΛ.ΑΣ.: Αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» 750.000 ευρώ μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25

«Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τα χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες φαίνεται ότι κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια - Ενώπιον της ανακρίτριας θα απολογηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Περιστέρι: Απολογείται ο ένας 20χρονος για τις κόντρες – Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση του αστυνομικού
Στο Περιστέρι 10.09.25
Στο Περιστέρι 10.09.25

Απολογείται την Πέμπτη ο ένας 20χρονος για τις κόντρες - Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση του αστυνομικού

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται την Πέμπτη ο 20χρονος που φέρεται να συμμετείχε σε κόντρες με τον άλλο 20χρονο οδηγό Mercedes, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον αστυνομικό στο Περιστέρι

Σύνταξη
Κίνηση στην Αθήνα: Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Υπομονή 10.09.25
Υπομονή 10.09.25

Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αττική Οδό, όπως και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο γύρω από τους στύλους Ολυμπίου Διός

Σύνταξη
Ταξί: Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπ. Μεταφορών
48ωρη απεργία 10.09.25
48ωρη απεργία 10.09.25

Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων ταξί - Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο

Οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν

Σύνταξη
Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25

Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»

Το δικαστήριο με οδηγό ταξί και ο αγώνας για να μπουν οι σκύλοι οδηγοί σε νομοθετικό πλαίσιο - Η ακτιβίστρια Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου μιλάει στο in με αφορμή το περιστατικό με την Πελενδρίτου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Νεπάλ: Η διαφθορά και τα «Nepo Kids» της πολιτικής ελίτ στο διαδικτυακό… στόχαστρο της Gen Z
«Αθώοι νέοι πέθαναν» 10.09.25
«Αθώοι νέοι πέθαναν» 10.09.25

Ο πραγματικός λόγος που η Gen Z βγήκε στους δρόμους του Νεπάλ και τα «Nepo Kids» - «Δεν θα σταματήσουμε»

Στο Νεπάλ, οι βίαιες διαμαρτυρίες με επικεφαλής ακτιβιστές της Gen Z έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 19 θανάτους και πολυάριθμους τραυματισμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
Αποκαλυπτικός 10.09.25
Αποκαλυπτικός 10.09.25

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΕΛ.ΑΣ.: Αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» 750.000 ευρώ μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25

«Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τα χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες φαίνεται ότι κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια - Ενώπιον της ανακρίτριας θα απολογηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής
Μπάσκετ 10.09.25
Μπάσκετ 10.09.25

Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής

Το «άλλο ένα παιχνίδι» του Γιάννη μετά τον προημιτελικό με τη Λιθουανία και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον ιστορικό της στόχο. Αναλυτικά τα μονοπάτια μέχρι το τέλος του τουρνουά που... πλησιάζει.

Σύνταξη
ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Alzheimer Festival 2025.

Σύνταξη
Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Εκείνη την ημέρα 10.09.25
Εκείνη την ημέρα 10.09.25

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κόσμος 10.09.25
Κόσμος 10.09.25

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Κινητοποιήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του Παρισιού στη Γαλλία, ανήμερα της ανάληψης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
Euroleague 10.09.25
Euroleague 10.09.25

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του στη Μονακό - Πώς μπορεί να αποδεσμευτεί παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
