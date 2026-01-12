newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Αποκαθίσταται ιστορικό κτίριο στην Ανδραβίδα
Αυτοδιοίκηση 12 Ιανουαρίου 2026

Αποκαθίσταται ιστορικό κτίριο στην Ανδραβίδα

Γίνεται πράξη η αποκατάσταση του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας. Για τοπόσημο της πόλης κάνει λόγο ο Δήμαρχος.

Σύνταξη
Το μεγάλο έργο αποκατάστασης και επισκευής του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Ανδραβίδας» στο «ΤΠΑ υποδομών και μεταφορών 2021-2025 που προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 2.449.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της ΚΤΥΠ ΑΕ, το έργο αφορά στην ενίσχυση του ενός εκ των δύο υφιστάμενων κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας και στην αναβάθμιση του συνόλου των δύο κτιρίων μέσω αρχιτεκτονικών και Η/Μ παρεμβάσεων με στόχο την επαναλειτουργία των δύο κτιρίων ως ενός ενιαίου σύγχρονου διδακτηρίου.

Οι Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «επιγραμματικά συνίστανται στην αντικατάσταση των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, κατασκευή πλήρους θερμοϋγρομόνωσης, δαπέδων, επενδύσεων τοίχων, κατασκευή ψευδοροφών, λειτουργικές αναδιαρρυθμίσεις, ανακατασκευή υγρών χώρων και εξασφάλιση προσβασιμότητας.

Οι Η/Μ παρεμβάσεις επιγραμματικά συνίστανται στην αντικατάσταση του συνόλου των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρικών (ασθενών και ισχυρών), εγκατάσταση δικτύου Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης, τοποθέτηση νέων φωτιστικών καθώς και στην εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, αντικεραυνικής προστασίας – γείωσης και φωτοβολταϊκών.

Οι παρεμβάσεις θα μετατρέψουν το Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας σε μία σύγχρονη και άκρως λειτουργική σχολική μονάδα, ενώ θα διατηρήσουν τον ιστορικό χαρακτήρα του κτιρίου.
Πρόκειται για μία ακόμα δέσμευση του Δήμαρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννη Λέντζα, η οποία τηρείται στο ακέραιο».

Τοπόσημο για τον Δήμο

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για νέες, σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές μονάδες σε κάθε περιοχή του Δήμου μας. Ειδικά το ιστορικό Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας, αποτελεί τοπόσημο για την πόλη και ολόκληρο τον Δήμο. Έχουμε δεσμευτεί για την αποκατάστασή του και το κάνουμε πράξη! Το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας, υποχρέωση της κοινωνίας και των θεσμών της είναι να τους προσφέρει τα αυτονόητα», τόνισε ο Γιάννης Λέντζας, δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimosAndravidasKyllinis

Σύνταξη
