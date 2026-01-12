Αποκαθίσταται ιστορικό κτίριο στην Ανδραβίδα
Γίνεται πράξη η αποκατάσταση του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας. Για τοπόσημο της πόλης κάνει λόγο ο Δήμαρχος.
- Προσωρινά κρατούμενος ο 54χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό των παιδιών του στη Μεσσαρά
- Στο νοσοκομείο 37χρονη δασκάλα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 22χρονο σύντροφό της
- Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Κλειστός λόγω έργων ένας διάδρομος - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πτήσεις
- Κικίλιας: Ενισχύουμε την επιχειρησιακή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου στη θαλάσσια ασφάλεια
Το μεγάλο έργο αποκατάστασης και επισκευής του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Ανδραβίδας» στο «ΤΠΑ υποδομών και μεταφορών 2021-2025 που προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 2.449.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της ΚΤΥΠ ΑΕ, το έργο αφορά στην ενίσχυση του ενός εκ των δύο υφιστάμενων κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας και στην αναβάθμιση του συνόλου των δύο κτιρίων μέσω αρχιτεκτονικών και Η/Μ παρεμβάσεων με στόχο την επαναλειτουργία των δύο κτιρίων ως ενός ενιαίου σύγχρονου διδακτηρίου.
Οι Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «επιγραμματικά συνίστανται στην αντικατάσταση των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, κατασκευή πλήρους θερμοϋγρομόνωσης, δαπέδων, επενδύσεων τοίχων, κατασκευή ψευδοροφών, λειτουργικές αναδιαρρυθμίσεις, ανακατασκευή υγρών χώρων και εξασφάλιση προσβασιμότητας.
Οι Η/Μ παρεμβάσεις επιγραμματικά συνίστανται στην αντικατάσταση του συνόλου των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρικών (ασθενών και ισχυρών), εγκατάσταση δικτύου Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης, τοποθέτηση νέων φωτιστικών καθώς και στην εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, αντικεραυνικής προστασίας – γείωσης και φωτοβολταϊκών.
Οι παρεμβάσεις θα μετατρέψουν το Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας σε μία σύγχρονη και άκρως λειτουργική σχολική μονάδα, ενώ θα διατηρήσουν τον ιστορικό χαρακτήρα του κτιρίου.
Πρόκειται για μία ακόμα δέσμευση του Δήμαρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννη Λέντζα, η οποία τηρείται στο ακέραιο».
Τοπόσημο για τον Δήμο
«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για νέες, σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές μονάδες σε κάθε περιοχή του Δήμου μας. Ειδικά το ιστορικό Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας, αποτελεί τοπόσημο για την πόλη και ολόκληρο τον Δήμο. Έχουμε δεσμευτεί για την αποκατάστασή του και το κάνουμε πράξη! Το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας, υποχρέωση της κοινωνίας και των θεσμών της είναι να τους προσφέρει τα αυτονόητα», τόνισε ο Γιάννης Λέντζας, δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
Πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimosAndravidasKyllinis
- Αποκαθίσταται ιστορικό κτίριο στην Ανδραβίδα
- «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
- Νικόλαος Πολίτης: Ο ενωτικός κρίκος του εθνικού μας βίου
- Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
- Αγροτικά προϊόντα: Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή Agro-Verify
- Έναν χρόνο μετά τις πυρκαγιές, η τοξική σκόνη στοιχειώνει το Λος Άντζελες
- Η ισπανική αστυνομία κατάσχει 10 τόνους κοκαΐνης στη μεγαλύτερη ναυτική σύλληψη που έχει γίνει ποτέ στη χώρα
- Πάτρα: Συνεχίζεται η αγωνία για την εξαφάνιση 16χρονης Λόρας – Τα social, το κινητό και το ενεχυροδανειστήριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις