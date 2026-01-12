Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επί της οδού Κισσάμου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.



Μεγάλες ζημιές

Από την φωτιά δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ωστόσο το διώροφο κτίριο φαίνεται να κάηκε ολοσχερώς.

Επίσης ζημιές σημειώθηκαν και σε δύο οχήματα.