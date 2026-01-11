sports betsson
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Ασύλληπτο: Οι παίκτες της Αλγερίας έκαναν «ντου» στον διαιτητή στα αποδυτήρια (vid)
Ασύλληπτο: Οι παίκτες της Αλγερίας έκαναν «ντου» στον διαιτητή στα αποδυτήρια (vid)

Χαμός στα αποδυτήρια από τους παίκτες της Αλγερίας, που κυνήγησαν τον Σενεγαλέζο διαιτητή της αναμέτρησης με τη Νιγηρία, μετά τον αποκλεισμό τους.

Σύνταξη
Με αρκετά… έντονο τρόπο αντέδρασαν οι παίκτες της Αλγερίας, μετά τον αποκλεισμό τους από τη Νιγηρία, στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης αποφάσισαν να εκφράσουν τα παράπονά τους για τις αποφάσεις του Σενεγαλέζο ρέφερι, προσπαθώντας να του επιτεθούν στα αποδυτήρια του γηπέδου, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Δείτε εικόνες από τα αποδυτήρια με την επίθεση των παικτών της Αλγερίας στον διαιτητή

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αλγερία ξεκίνησε τη διοργάνωση ως ένα από τα φαβορί για να βρεθεί στον τελικό, όμως η Νιγηρία ήταν πολύ καλύτερη στο μεταξύ τους ματς και έκλεισε θέση για τον μεγάλο ημιτελικό με το Μαρόκο του Ελ Κααμπί.

Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
