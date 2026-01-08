Η δημοσιογράφος που τρελαίνει κόσμο στο Κόπα Άφρικα: Ποια είναι η πανέμορφη, Ναόμι Σμιθ (pics)

Η εντυπωσιακή δημοσιογράφος Ναόμι Σμιθ έχει συγκεντρώσει όλα τα φώτα πάνω της, ενόσω είναι σε εξέλιξη το Κόπα Άφρικα.

Η «γαζέλα» όπως την αποκαλούν εργάζεται ως τηλεοπτική παρουσιάστρια στον χώρο της αθλητικογραφίας και φυσικά, αυτή την περίοδο καλύπτει το ρεπορτάζ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Μάλιστα, η νεαρή παρουσιάστρια έχει αναρτήσει στους λογαριασμούς της στα social media αρκετές φωτογραφίες από τη δουλειά της.

Δείτε την πανέμορφη δημοσιογράφο που έχει τραβήξει τα βλέμματα στο Κόπα Άφρικα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Naomi Smith 🌹 (@naomismith_official)

Χάρη στην όμορφη παρουσία της και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει η Σμιθ έχει γίνει γνωστή ευρέως, ενώ η ίδια συγκεντρώνει πάνω από 40 χιλιάδες ακόλουθους στο instagram.