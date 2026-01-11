Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών
Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή στο Κορωπί όπου ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση τα ξημερώματα της Κυριακής, η οποία έχει κάψει δύο αποθήκες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με δέκα οχήματα με 27 πυροσβέστες.
Το δύσκολο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ από γειτονικούς δήμους
Η μεγάλη φωτιά που έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το πρωί σε αποθηκευτικούς χώρους του εν λόγω εργοστασίου, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την περιορίσουν.
Το δύσκολο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ από γειτονικούς δήμους. Η φωτιά, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του το Πυροσβεστικό Σώμα, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στον έναν χώρο της επιχείρησης που τυλίχτηκε στις φλόγες υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, παλέτες με αυγά.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026
