ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος
Συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, ναυτικού, αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και αεροπορίας, αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.
