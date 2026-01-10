Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ, στην ατζέντα οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Συνεδριάζει στις 10:00 σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται ότι θα γίνουν οι τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Δείτε φωτογραφίες από την προσέλευση: