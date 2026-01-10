Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

Τις δραματικές εξελίξεις στο Ιράν σχολιάζει η Νέα Αριστερά, υπογραμμίζοντας τόσο τον αυταρχισμό του θεοκρατικού καθεστώτος της χώρας, όσο και την ένταση που πυροδοτεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τις δηλώσεις του περί πιθανής εμπλοκής των ΗΠΑ.

«Οι εξελίξεις στο Ιράν προκαλούν βαθιά ανησυχία. Αξιόπιστες μαρτυρίες από ιατρικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες έως εκατοντάδες νεκρούς διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους νέους ανθρώπους, από πραγματικά πυρά κατά τη βίαιη καταστολή των αντικαθεστωτικών κινητοποιήσεων», σημειώνει, προσθέτοντας πως, «την ίδια στιγμή, το θεοκρατικό καθεστώς προχώρησε σε σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, επιχειρώντας να αποκρύψει την έκταση της βίας».

Όπως τονίζει, «οι απειλές της ιρανικής ηγεσίας, με τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να προειδοποιεί για σκληρή τιμωρία των διαδηλωτών και τη δικαιοσύνη να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο θανατικών ποινών, επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση της καταστολής».

«Οι ΗΠΑ οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή εργαλειοποίησης της κρίσης»

Παράλληλα, προσθέτει, «οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσθέτουν επικίνδυνα στοιχεία διεθνούς έντασης σε μια ήδη εκρηκτική κατάσταση» και υπογραμμίζει πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν, ώστε να μη μετατραπεί η αιματηρή καταστολή στο εσωτερικό της χώρας σε πρόσχημα για έναν νέο, ευρύτερο και καταστροφικό πόλεμο στην περιοχή».

«Η Νέα Αριστερά καταδικάζει χωρίς αστερίσκους τη χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον άοπλων πολιτών. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον ιρανικό λαό και είμαστε πάντα με το πλευρό της υπεράσπισης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνει καταληκτικά.