«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Μεγάλη πιθανότητα να δούμε χιόνι στην Αττική δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που παραθέτει συνοδεία χαρτών ο γνωστός μετεωρολόγος, ο νομός Αττικής είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεαστεί από χιονοπτώσεις από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι το βράδυ περίπου της Δευτέρας.

Κοντά στο 75% είναι οι πιθανότητες για γενικευμένες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κοντά στο 25% για πιο ήπιες και πιο περιορισμένες. Τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν αξιόλογες χιονοπτώσεις εμφανίζουν η ανατολική, βόρεια και βορειοδυτική Αττική.

«Διαταραχή στη θαλάσσια έκταση μεταξύ ανατ. Πελοποννήσου και νότιας Αττικής μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στις προγνώσεις»

Τα ποσοστά αυτά, όπως εξηγεί ο κ. Μαρουσάκης, «προκύπτουν από τα τέσσερα μοντέλα που συνθέτουν το προγνωστικό μας σύστημα και έχουν ως άντληση δεδομένων τους τα προγνωστικά κέντρα της Αμερικής, της Ευρώπης, της Γερμανίας αλλά και του παγκόσμιου προγνωστικού μας συστήματος Ηρακλής».

Ανάμεσα σε αυτά τα προγνωστικά κέντρα αυτό το Ευρώπης δίνει τα πιο περιορισμένα σε χιόνι φαινόμενα, ενώ τα πιο εκτεταμένα μας τα δίνουν το Αμερικάνικο και το παγκόσμιο σύστημα πρόγνωσης «Ηρακλής». Κάπου στη μέση όλων των παραπάνω βρίσκεται το Γερμανικό προγνωστικό κέντρο.

Πότε απομακρύνονται οι ψυχρές αέριες μάζες

Με άλλη ανάρτησή του, ο κ. Μαρουσάκης αναφέρεται στο εν εξελίξει νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο «θα ολοκληρώσει τη δράση του σαν μια πολική φωτοβολίδα μέσα στην Τρίτη οπότε και οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν να απομακρύνονται από τη χώρα μας».

Ήδη, συμπληρώνει, εκδηλώνονται βροχές – καταιγίδες προς τα δυτικά τμήματα της χώρας μας, φαινόμενα που μέχρι και τη νύχτα θα έχουν απασχολήσει τις περισσότερες περιοχές. «Χιόνια πέφτουν σε ορεινές εκτάσεις, ενώ από αύριο και στη συνέχεια θα αρχίσουν να κατεβαίνουν σε υψόμετρο για να φτάσουν μέσα στη Δευτέρα ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου μας όπου είναι πολύ πιθανό να δούμε στρωμένο χιόνι και δίπλα στο κύμα», συνεχίζει ο ίδιος.

Οι χάρτες από το προγνωστικό σύστημα που συνοδεύουν την ανάρτηση του μετεωρολόγου αφορούν στην πορεία των χιονοπτώσεων, παρατίθεται θερμοκρασιακό διάγραμμα για την περιοχή της Αθήνας ώστε να υπάρχει μια εικόνα για την πορεία της θερμοκρασίας και τέλος ο συγκεντρωτικός πίνακας δείχνει τις πιθανότητες για αξιόλογες ή όχι χιονοπτώσεις στο νομό Αττικής.

Το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα ο ίδιος προβλέπει ότι κρύβει πολλές «λευκές» εκπλήξεις μιας και φαίνεται να δημιουργείται μια δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια έκταση μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής που μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στις προγνώσεις.