Θεσσαλονίκη: Της έκανε τη ζωή κόλαση και μετά τον χωρισμό – Συνελήφθη 27χρονος μετά την καταγγελία 23χρονης
Η 23χρονη δεν άντεξε το τελευταίο επεισόδιο σεξουαλική κακοποίησης από τον 27χρονο, τις απειλές και τους εκβιασμούς και έκανε καταγγελία στην Αστυνομία
Για ενδοοικογενειακή βία και μια σειρά άλλων αδικημάτων συνελήφθη 27χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία της 23χρονης πρώην συντρόφου του.
Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (08-01-2026), εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο ημεδαπό και οδηγήθηκε στο ΑΤ Λευκού Πύργου.
Βαριές κατηγορίες
Εκεί σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία, παράνομη κατακράτηση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία προηγήθηκε καταγγελία 23χρονης σύμφωνα με την οποία, τα τελευταία δύο έτη κι ενώ βρισκόταν σε σχέση με τον καταγγελλόμενο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, την εξύβριζε με χυδαίους χαρακτηρισμούς, την απειλούσε, ενώ σε απροσδιόριστο χρόνο την κλείδωσε στην οικία του για μικρό χρονικό διάστημα, στερώντας την ελευθερία της.
Επιπρόσθετα, βιντεοσκοπούσε ερωτικές τους στιγμές χωρίς την συγκατάθεσή της και από το καλοκαίρι του 2025, την παρενοχλούσε συστηματικά με σκοπό την επανασύνδεσή τους.
Οι βιασμοί
Αρχές Νοεμβρίου πέρυσι, σε δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης την εξανάγκασε σε ερωτική συνεύρεση, με χρήση σωματικής βίας και στις 06-01-2026 μετέβη στην οικία της με το πρόσχημα να συζητήσουν, σε υπόγειο χώρο στάθμευσης της οποίας την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες, παράλληλα, βιντεοσκοπούσε.
Μόλις χθες (08-01-2026), ο 27χρονος, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, απέστειλε στην καταγγέλλουσα αποσπάσματα βιντεοληπτικού υλικού από την τελευταία τους συνεύρεση, απειλώντας την να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Από την κατοχή του κατασχέθηκε συσκευή κινητού τηλεφώνου η οποία θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.
Στην παθούσα χορηγήθηκε παραγγελία για την εξέτασή της από Ιατροδικαστή.
