Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 26χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, καθώς απειλούσε την πρώην σύντροφο του με την δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών.

Η σύλληψη του άνδρα έγινε το βράδυ της Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.

Την προηγούμενη ημέρα ο 26χρονος έστειλε στην 21χρονη φωτογραφία με προσωπικές τους στιγμές και την απείλησε ότι θα την δημοσιοποιήσει.