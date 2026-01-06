Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο – Απειλούσε την πρώην σύντροφό του με την δημοσιοποίηση προσωπικών τους στιγμών
26χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του ότι θα δημοσιοποιήσει φωτογραφία με προσωπικές στιγμές τους
- Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
- Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα
- Λάρισα: Σε καλύτερη κατάσταση το 3χρονο παιδί που υπέστη εγκεφαλίτιδα από γρίπη
- Η ζωή και τα εγκλήματα της Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά «Monster» του Netflix – Η δολοφόνος που δίχασε την Αμερική
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 26χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, καθώς απειλούσε την πρώην σύντροφο του με την δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών.
Η σύλληψη του άνδρα έγινε το βράδυ της Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.
Την προηγούμενη ημέρα ο 26χρονος έστειλε στην 21χρονη φωτογραφία με προσωπικές τους στιγμές και την απείλησε ότι θα την δημοσιοποιήσει.
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο – Απειλούσε την πρώην σύντροφό του με την δημοσιοποίηση προσωπικών τους στιγμών
- Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (6/1): Δράση σε Ευρωλίγκα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Κύπελλο Ελλάδος Betsson
- «Αποτρόπαιο και αηδιαστικό» – Οργή στην ΕΕ για τις σεξουαλικές εικόνες παιδιών στο Χ του Έλον Μασκ
- Ιαπωνία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή των 6,2 Ρίχτερ σε πυρηνικό σταθμό
- Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
- Το μήνυμα και οι ευχές του Βαγγέλη Μαρινάκη για τα Θεοφάνεια (pic)
- Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις