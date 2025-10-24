Κως: 13χρονος διακινούσε βίντεο με συμμαθητές του σε ερωτικές πράξεις
Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με εμπλεκόμενους ανήλικους εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κω.
- Η Κίνα ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κινεζικές επιχειρήσεις το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
- Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
- Σε κατάληψη το σχολείο που πήγαινε η 16χρονη - «Ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας»
- Ηράκλειο: 71χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κω από την αποκάλυψη μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης που αφορά εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που έκανε χθες, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ο πατέρας μιας ανήλικης κοπέλας.
Ο 13χρονος φερόμενος ως δράστης εκτιμάται ότι από τον περασμένο Ιούνιο διακινούσε μέσω της εφαρμογής instagram δυο βίντεο στα όποια εμφανίζονταν ανήλικοι συμμαθητές του να προβαίνουν σε γενετήσιες πράξεις.
Σε ένα βίντεο απεικονίζονταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ενώ στο δεύτερο βίντεο απεικονίζονταν ένας ανήλικος μόνος του .
Η Αστυνομία, μετά την καταγγελία, προχώρησε σε άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 13χρονου για εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων.
Παράλληλα, οι γονείς του αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν συλλήψεις, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο.
- «Θα είναι φανταστικό»: Το φινάλε του Stranger Things γράφει ήδη ιστορία
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι απολογίες των κατηγορούμενων – Ελεύθερη μία εξ αυτών
- Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου
- Vita News: Η νέα εκπομπή του MEGA News για την υγεία και την ευεξία
- Σε κίνδυνο ελατοδάσος της χώρας
- Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη – «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις