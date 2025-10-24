newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Κως: 13χρονος διακινούσε βίντεο με συμμαθητές του σε ερωτικές πράξεις
Ελλάδα 24 Οκτωβρίου 2025 | 12:10

Κως: 13χρονος διακινούσε βίντεο με συμμαθητές του σε ερωτικές πράξεις

Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με εμπλεκόμενους ανήλικους εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κω.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κω από την αποκάλυψη μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης που αφορά εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που έκανε χθες, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ο πατέρας μιας ανήλικης κοπέλας.

Ο 13χρονος φερόμενος ως δράστης εκτιμάται ότι από τον περασμένο Ιούνιο διακινούσε μέσω της εφαρμογής instagram δυο βίντεο στα όποια εμφανίζονταν ανήλικοι συμμαθητές του να προβαίνουν σε γενετήσιες πράξεις.

Σε ένα βίντεο απεικονίζονταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ενώ στο δεύτερο βίντεο απεικονίζονταν ένας ανήλικος μόνος του .

Η Αστυνομία, μετά την καταγγελία, προχώρησε σε άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 13χρονου για εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων.

Παράλληλα, οι γονείς του αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν συλλήψεις, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

Economy
Ακρίβεια: Ροκανίζει εισοδήματα και καταθέσεις 

Ακρίβεια: Ροκανίζει εισοδήματα και καταθέσεις 

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου
Ελλάδα 24.10.25

Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου στο Περιστέρι - «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή»

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 24χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 37χρονο, Βουλγαρικής καταγωγής, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο υπάλληλος του δήμου – Ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες
Καταγγελία αντιδημάρχου 24.10.25

Στο νοσοκομείο υπάλληλος του Δήμου Μεσολογγίου που ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος Χρήστος Βούρβαχης εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον ξυλοδαρμό χειριστή μηχανήματος από 10 άτομα την ώρα που «πάλευε μέσα στα νερά»

Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Γκάζι: Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ – Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων
Στο Γκάζι 24.10.25

Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

«Πνευμονική εμβολή μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος», είπε η Ματίνα Παγώνη για τον τραγικό θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου
Ελλάδα 24.10.25

Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου στο Περιστέρι - «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή»

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 24χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 37χρονο, Βουλγαρικής καταγωγής, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Σε κίνδυνο ελατοδάσος της χώρας
Συναγερμός 24.10.25

Σε κίνδυνο ελατοδάσος της χώρας

Ηχηρό καμπανάκι χτυπάει ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας για την κατάσταση του ελατοδάσους Εριμάνθου αφού υποστηρίζει ότι μπορεί και να καταστραφεί ολοσχερώς.

Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη – «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»
Πόλεμος ανακοινώσεων 24.10.25

Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη - «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το υπουργείο θα πράξει ό,τι απαιτείται και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση - Νωρίτερα ο Χρήστος Δούκας ανακοίνωσε ότι ο δήμος προσφεύγει στα δικαστήρια

Έρευνα: Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα έρευνα 24.10.25

Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο ευάλωτα είδη κρέατος για μόλυνση από στελέχη E. coli, το υπεύθυνο κολοβακτηρίδιο για την ουρολοίμωξη, αναφέρεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας

Δούκας: Προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας για την ανάθεση καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη

Μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

Νέα Αριστερά: Πολιτικός τραγέλαφος η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Δένδια για Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική 24.10.25

Νέα Αριστερά: Πολιτικός τραγέλαφος η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Δένδια για Άγνωστο Στρατιώτη

Με φόντο τις εξελίξεις μετά την ψήφιση της τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τις διαδοχικές ανακοινώσεις του υπ. Άμυνας. «Καρφιά» Νέας Αριστεράς για την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας

Η διπλή «επίθεση» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι παρεμβάσεις των «πρώην» Προέδρων
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Η διπλή «επίθεση» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι παρεμβάσεις των «πρώην» Προέδρων

Διαχωριστικές γραμμές τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα τράβηξε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης-Πως διαβάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη τις παρεμβάσεις των πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;
Ο παράγοντας Τραμπ 24.10.25

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;

Ερωτήματα για το νέο διπλωματικό σκηνικό που διαμορφώνεται και τις επιπτώσεις ή τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει και στα ελληνοτουρκικά θέτουν διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής

Η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενέκρινε την απευθείας συμμετοχή του συλλόγου που ίδρυσε η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος

Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)
Μπάσκετ 24.10.25

Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)

Μπίλαπς, Ροζίερ, αλλά και άλλοι πρώην αστέρες «δίπλα» σε κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και μηχανές ανακατέματος - Τι συμβαίνει στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Γάζα: Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία – Μάχη με την πείνα δίνουν οι Παλαιστίνιοι
Δημόσιες επιπλήξεις 24.10.25

Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία - Σε καταστροφικά επίπεδα παραμένει ο λιμός στη Γάζα

Να εξασφαλίσουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα προσπαθούν οι ΗΠΑ - Την ίδια ώρα η κατάσταση στον θύλακα παραμένει δραματική

Γιώργος Σεφέρης: Ο μυθικός χώρος του
Χρέος ανεξόφλητο 24.10.25

Γιώργος Σεφέρης: Γλώσσα βιωμένη

Ο Σεφέρης μιλά με συγκεκριμένες λέξεις για συγκεκριμένα πράγματα μέσα από τη λειτουργία της συγκεκριμένης του εμπειρίας

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis
Τα έδωσε όλα 24.10.25

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis

Ένα μοναδικό ρολόι που σχεδίασε ο ίδιος ο Κόπολα σε συνεργασία με τον ωρολογοποιό François-Paul Journe θα βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα μετά την εισπρακτική αποτυχία της ταινίας Megalopolis.

