Μια ασυνήθιστη υπόθεση revenge porn (εκδικητικής πορνογραφίας) σημειώθηκε στη Λαμία με θύμα έναν 51χρονο άνδρα και δράστριες την εν διαστάσει σύζυγο του και την πεθερά του.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 4 Αυγούστου, η μητέρα του 51χρονου παρέλαβε έναν φάκελο χωρίς στοιχεία αποστολέα, ο οποίος περιείχε προσωπικές φωτογραφίες του θύματος σε ευαίσθητες στιγμές, καθώς και χειρόγραφο υβριστικού περιεχομένου.

Το θύμα revenge porn υπέδειξε ως αποστολείς του φακέλου την εν διαστάσει σύζυγό του και την 64χρονη πεθερά του, οι οποίες είχαν πρόσβαση στο υλικό.

Revenge porn στη Λαμία – Συνελήφθησαν μάνα και κόρη

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι της 64χρονης πεθεράς του, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο κινητά με σχετικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον 51χρονο σε προσωπικές στιγμές.

Η πεθερά συνελήφθη επιτόπου, ενώ η 46χρονη κόρη της εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα. Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν την Πέμπτη ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, όπου απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερες με χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ η καθεμία.