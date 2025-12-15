Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Την 34χρονη σύντροφό του κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με κορδόνια ένας 44χρονος, πάνω σε καβγά, με την γυναίκα να ξεφεύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόληση της με τις πολεμικές τέχνες.
Ο 44χρονος Γεωργιανός συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Το επεισόδιο φαίνεται πως συνέβη τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο σπίτι της γυναίκας (με καταγωγή από την Ουκρανία) στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, και – μάλιστα – μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της.
Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.
Φωτογραφία: Αρχείου.
