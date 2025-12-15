Εξάρχεια: Άνδρας με την απειλή όπλου άρπαξε την σύντροφό του μέσα από κατάστημα στη Στουρνάρη μετά από καβγά

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην οδό Στουρνάρη στα Εξάρχεια.

Ένας άνδρας μπήκε στο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπου εργάζεται η σύντροφός του. Βρίζοντας και με την απειλή όπλου την εξανάγκασε να μπει στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα τρίτο άτομο.

Κάλεσαν την αστυνομία

Στο κατάστημα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και οι συνάδελφοι της γυναίκας ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Μετά από έρευνες το ζευγάρι εντοπίστηκε να περπατά στην οδό Αχαρνών και στην κατοχή του άνδρα εντοπίστηκε ένα ψεύτικο όπλο (ρέπλικα).

Και οι δύο έχουν οδηγηθεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας. Ο άνδρας συνελήφθη ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους και καλούσε τη σύντροφό του στο τηλέφωνο η οποία δεν απαντούσε. Για αυτό πήγε στο κατάστημα προκαλώντας το επεισόδιο που ακολούθησε.