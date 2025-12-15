Εξάρχεια: Άνδρας με την απειλή όπλου άρπαξε την σύντροφό του μέσα από κατάστημα στη Στουρνάρη μετά από καβγά
Η γυναίκα υποχρεώθηκε να μπει σε όχημα που οδηγούσε φίλος του δράστη - Η αστυνομία εντόπισε το ζευγάρι στην οδό Αχαρνών
- «Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους
- Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
- Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
- Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό
Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην οδό Στουρνάρη στα Εξάρχεια.
Ένας άνδρας μπήκε στο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπου εργάζεται η σύντροφός του. Βρίζοντας και με την απειλή όπλου την εξανάγκασε να μπει στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα τρίτο άτομο.
Κάλεσαν την αστυνομία
Στο κατάστημα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και οι συνάδελφοι της γυναίκας ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Μετά από έρευνες το ζευγάρι εντοπίστηκε να περπατά στην οδό Αχαρνών και στην κατοχή του άνδρα εντοπίστηκε ένα ψεύτικο όπλο (ρέπλικα).
Και οι δύο έχουν οδηγηθεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας. Ο άνδρας συνελήφθη ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους και καλούσε τη σύντροφό του στο τηλέφωνο η οποία δεν απαντούσε. Για αυτό πήγε στο κατάστημα προκαλώντας το επεισόδιο που ακολούθησε.
- Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν, ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο
- Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο και το έσωσαν οι πυροσβέστες – Βίντεο ντοκουμέντο
- HELLO! Το πιο διάσημο και glamorous περιοδικό στον κόσμο επέστρεψε
- Έρευνα Adecco: Ποιοι θεωρούνται «Future-Ready» εργαζόμενοι
- Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ποντάρει στην επιστήμη για το 25ο Grand Slam
- Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
- ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες
- Κρήτη: Εντοπίστηκε ίχνος του 33χρονου γιατρού που αγνοείται – Τι λένε οι γονείς του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις