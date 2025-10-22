Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και εξαφανίστηκε
Η 34χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον 32χρονο, χωρίς να ζητήσει βοήθεια από κάποια δομή ή να της δοθεί panic button
Στιγμές τρόμου έζησε μία 34χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Ηράκλειο, όταν ο 32χρονος σύντροφός της, επίσης από τη Βουλγαρία της επιτέθηκε χτυπώντας την με χέρια και πόδια σε σώμα και κεφάλι. Από τα χτυπήματα η γυναίκα υπέστη σωματικές κακώσεις, χωρίς – ευτυχώς – να χρειαστεί να νοσηλευτεί.
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, αλλά δεν ζήτησε να απευθυνθεί σε κάποια δομή υποστήριξης ούτε να της δοθεί panic button.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, oι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού, ωστόσο ο 32χρονος δεν βρέθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
