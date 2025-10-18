newspaper
Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 10:19

Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία

Του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή

Σύνταξη
Το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου στη Ρόδο, η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ενός 90χρονου Βέλγου συνταξιούχου και της 84χρονης συζύγου του κατέληξε σε αστυνομική επέμβαση και σύλληψη του άνδρα.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς του ελαφρυντικά λόγω ηλικίας και έντιμου βίου.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025, γύρω στις 21.00, η ησυχία της Ιαλυσού Ρόδου διαταράχθηκε από φωνές και ένταση που προέρχονταν από μια κατοικία όπου διαμένει προσωρινά ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βελγικής υπηκοότητας. Ο 90χρονος συνταξιούχος φέρεται να εξύβρισε τη σύζυγό του, 84 ετών, με φράσεις που, σύμφωνα με τη μήνυση της γυναίκας, προσέβαλαν βαθιά τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Η λεκτική αντιπαράθεση, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονο επεισόδιο.

Ο άνδρας φέρεται να έπιασε με δύναμη τα χέρια της συζύγου του, εκείνη όμως, φοβούμενη για την ασφάλειά της, άρπαξε ένα μπαστούνι και, όπως η ίδια υποστήριξε, «αμύνθηκε». Ο ηλικιωμένος απελευθέρωσε τότε τη σύζυγό του, ωστόσο η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι υφίσταται εδώ και καιρό λεκτικές εξυβρίσεις, απειλές και σπρωξίματα, ενώ υποστήριξε πως κάθε φορά που προσπαθεί να απομακρυνθεί ή να αμυνθεί, εκείνος την εμποδίζει κρατώντας τα χέρια της.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η ίδια τού κατάφερε πέντε χτυπήματα με το μπαστούνι, δύο εκ των οποίων στο κεφάλι.

Το επεισόδιο κινητοποίησε την περιπολία του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, που έσπευσε στο σημείο και μετέφερε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου για κατάθεση.

Ο άνδρας συνελήφθη και κρατήθηκε, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Ν. 3500/2006 «Περί ενδοοικογενειακής βίας» και για απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Οι δύο εκδοχές που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο

Το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 2025, ο 90χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου και ακολούθως εκδικάστηκε η υπόθεση στο Αυτόφωρο Δικαστήριο. Κατά την ακροαματική διαδικασία, και οι δύο πλευρές περιέγραψαν διαφορετικές εκδοχές του περιστατικού.

Η σύζυγος υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της έχει γίνει τοξική και επιθετική, με εξυβρίσεις που την εξευτελίζουν και με σωματικές εντάσεις που την τρομοκρατούν. Επανέλαβε ότι εκείνο το βράδυ φοβήθηκε για τη ζωή της και αντέδρασε αυθόρμητα με το μπαστούνι, για να τον αποτρέψει.

Ο κατηγορούμενος, με εμφανή δυσκολία λόγω ηλικίας, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πρώτος τα χτυπήματα και ότι ουδέποτε είχε πρόθεση να την βλάψει. Αναφέρθηκε στην ένταση της στιγμής και στην ψυχολογική πίεση που βιώνει λόγω ασθενειών και μακροχρόνιας συζυγικής φθοράς.

Το Δικαστήριο, αφού εξέτασε τις μαρτυρίες και τα στοιχεία της δικογραφίας, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο αναγνωρίζοντάς του ελαφρυντικό λόγω ηλικίας και προηγούμενου έντιμου βίου. Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή τριών ετών, με το δικαστήριο να επισημαίνει τη σημασία της αυτοσυγκράτησης και της αποφυγής νέων εντάσεων στο πλαίσιο της οικογένειας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
