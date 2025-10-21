Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό

Παρουσιάστηκε στις Αρχές, το πρωί της Τρίτης, ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε από συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο αστυνομικός παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του, ενώ το αυτόφωρο είχε λήξει και τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομικός δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στο TikTok μέσω του οποίου προέβη σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της και εν ενεργεία αστυνομικού.

Η «ροζ» καταγγελία εις βάρος της

Η 26χρονη είχε απασχολήσει την επικαιρότητα στα τέλη του περασμένου Απριλίου όταν είχε γίνει έρευνα σε βάρος της μετά από ανώνυμη καταγγελία ότι λάμβανε αναρρωτικές άδειες και συμμετείχε σε «ροζ» πάρτι στο Ντουμπάι. Και τότε είχε καταγγείλει ότι πιθανότατα πίσω από αυτές τις καταγγελίες βρίσκεται ο πρώην σύντροφός της.