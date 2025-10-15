Ξυλοδαρμό καταγγέλλει ότι δέχθηκε ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, στη μέση του δρόμου, κατά τις μεσημεριανές ώρες. Μάλιστα, ο φερόμενος δράστης ήταν γιατρός.

Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Ο 82χρονος κινείτο με το όχημά του επί της Μητροπολίτου Καλλίδου στην Καλαμαριά όταν σταμάτησε λόγω φωτεινού σηματοδότη πίσω από ένα ΙΧ και σοκαρισμένος, όπως δήλωσε στη Voria, είδε τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος να κατεβαίνει από το όχημά του και να τον κατηγορεί ότι τον είχε χτυπήσει.

«Κατεβαίνω, κοιτάω και το δικό του και το δικό μου αυτοκίνητο. Είχαν απόσταση πάνω από 10 εκατοστά. Επιπλέον κανένα από τα δύο δεν είχε την παραμικρή γρατζουνιά», υποστηρίζει ο 82χρονος. Μόλις εξέφρασε τη διαφωνία του, όπως υποστήριξε, δέχθηκε δύο γροθιές από τον άλλον οδηγό -ο οποίος, όπως ο ίδιος υποστηρίζει ότι έμαθε αργότερα, είναι γνωστός γιατρός-, που είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Μάτωσα πολύ, το αίμα έρεε ποτάμι», ανέφερε. «Ευτυχώς κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι που ήταν κοντά ήρθαν και με σήκωσαν ενώ κάλεσαν την ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Ένας από αυτούς συγκράτησε και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που ήταν σουηδικός κι έτσι μάθαμε ότι ανήκει στον συγκεκριμένο γιατρό και τον οποίον έχω αναγνωρίσει από τις φωτογραφίες», δήλωσε, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Ο 82χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κατέθεσε μήνυση εναντίον του άλλου οδηγού.