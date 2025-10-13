Απολογείται σήμερα ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
Σήμερα περνά την πόρτα της 31ης ανακρίτριας ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
Απολογείται σήμερα ο άνδρας που κατακρεούργησε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του. Ο 43χρονος βαρύνεται με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
Η γυναίκα καρφώθηκε πάνω από 110 φορές ενώ βρίσκεται στο νοσοκομείο με κίνδυνο να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι.
Ο 43χρονος έχει στο ενεργητικό του 12 συλλήψεις, όμως σύμφωνα με την αστυνομία τον Νοέμβριο του 2022, μετά από κάποια σύλληψή του φυλασσόταν στην Αμυγδαλέζα, είχε κινήσει τις διαδικασίες για άσυλο.
Έπειτα, στην 1η Ιανουαρίου του 2023 η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από την υπηρεσία Ασύλου καθώς ο ίδιος δεν προχώρησε την διαδικασία.
Έτσι ο άνδρας δεν είχε λάβει ποτέ άσυλο και παρέμενε στη χώρα παράνομα.
Το χρονικό
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος μπήκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στο Νέο Ψυχικό, έριξε κάτω την 39χρονη αδιαφορώντας για το γεγονός ότι κυοφορούσε στον τρίτο μήνα, ανέβηκε από πάνω της και άρχισε να την καρφώνει με το πιρούνι παντού, σε πρόσωπο και σώμα. Όπως περιέγραψε η ίδια στους γιατρούς για να σωθεί από τα χέρια του 43χρονου, βγήκε γυμνή στον δρόμο. Μια φίλη της έσπευσε να την βοηθήσει.
Το βίαιο προφίλ του μαρτυρούν και γείτονες του ζευγαριού, οι οποίοι τον περιγράφουν ως βίαιο, παραβατικό και επικίνδυνο.
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού
Ο 43χρονος Γεωργιανός είχε βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια.
Aπό το 2012 ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς τις είχε απασχολήσει για διάφορα αδικήματα: Από φθορά ξένης ιδιοκτησίας έως απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο ενώ τέσσερις φορές είχε συλληφθεί χωρίς δίπλωμα και για επικίνδυνη οδήγηση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα λέγοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.
Συνοπτικά, η «πλούσια» παραβατική του δράση:
- 2012 συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση
- 2013 συνελήφθη για κλοπή (μηχανάκια)
- 2019 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια
- 2021 οδηγούσε πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και για απείθεια στους αστυνομικούς
- 2021 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (στην αλκοολομέτρηση βγήκε 1,68 εκπνεόμενου αέρα)
- 2021 συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο
- 2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για εκούσια νοσηλεία έπειτα από δήλωση του – και αυτό υπό την επήρεια αλκοόλ – πως θα αυτοκτονήσει
- 2023 και 2024 3 συλλήψεις πάλι για μέθη και παραβάσεις του ΚΟΚ
- 2025 συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση
- 2025 Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία.
- Εμπαπέ για Μέσι: «Δύο μοναδικά χρόνια δίπλα του – Έμαθα πολλά…»
- Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
- Στο Ισραήλ ο Τραμπ – Η συμφωνία για τη Γάζα «το μεγαλύτερο πράγμα» που έχω κάνει ποτέ
- Χανιά: Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη σε πάρκο – Συνελήφθη η μητέρα της
- Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
- HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις