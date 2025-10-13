Απολογείται σήμερα ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Απολογείται σήμερα ο άνδρας που κατακρεούργησε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του. Ο 43χρονος βαρύνεται με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η γυναίκα καρφώθηκε πάνω από 110 φορές ενώ βρίσκεται στο νοσοκομείο με κίνδυνο να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι.

Ο 43χρονος έχει στο ενεργητικό του 12 συλλήψεις, όμως σύμφωνα με την αστυνομία τον Νοέμβριο του 2022, μετά από κάποια σύλληψή του φυλασσόταν στην Αμυγδαλέζα, είχε κινήσει τις διαδικασίες για άσυλο.

Έπειτα, στην 1η Ιανουαρίου του 2023 η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από την υπηρεσία Ασύλου καθώς ο ίδιος δεν προχώρησε την διαδικασία.

Έτσι ο άνδρας δεν είχε λάβει ποτέ άσυλο και παρέμενε στη χώρα παράνομα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος μπήκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στο Νέο Ψυχικό, έριξε κάτω την 39χρονη αδιαφορώντας για το γεγονός ότι κυοφορούσε στον τρίτο μήνα, ανέβηκε από πάνω της και άρχισε να την καρφώνει με το πιρούνι παντού, σε πρόσωπο και σώμα. Όπως περιέγραψε η ίδια στους γιατρούς για να σωθεί από τα χέρια του 43χρονου, βγήκε γυμνή στον δρόμο. Μια φίλη της έσπευσε να την βοηθήσει.

Το βίαιο προφίλ του μαρτυρούν και γείτονες του ζευγαριού, οι οποίοι τον περιγράφουν ως βίαιο, παραβατικό και επικίνδυνο.

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού

Ο 43χρονος Γεωργιανός είχε βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια.

Aπό το 2012 ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς τις είχε απασχολήσει για διάφορα αδικήματα: Από φθορά ξένης ιδιοκτησίας έως απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο ενώ τέσσερις φορές είχε συλληφθεί χωρίς δίπλωμα και για επικίνδυνη οδήγηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα λέγοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

Συνοπτικά, η «πλούσια» παραβατική του δράση: