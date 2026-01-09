Ηλεία: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος ανατρέπει διερχόμενο αυτοκίνητο – Βίντεο ντοκουμέντο
Η οδηγός του ΙΧ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το σοκ ήταν ισχυρό - Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές και σε θερμοκήπια στην Ηλεία
Είναι απίστευτη η εικόνα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία, με το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου και την ανατροπή αυτοκινήτου το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στην Ηλεία.
Το βίντεο αποτυπώνει το πως ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και ευτυχώς το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο.
Βίντεο ντοκουμέντο
Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το σοκ ήταν ισχυρό.
Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.
