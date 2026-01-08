Ηλεία: Τρόμος για οδηγό – Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει
Σοκ για γυναίκα οδηγό στην Ηλεία – Ζημιές σε θερμοκήπια από το πέρασμα της κακοκαιρίας
Στιγμές πανικού προκάλεσε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, με το πιο σοβαρό περιστατικό να αφορά την ανατροπή αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Η γυναίκα που το οδηγούσε εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά μέσα στο όχημα, βιώνοντας ισχυρό σοκ, ωστόσο δεν τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ριπές του ανέμου ήταν εξαιρετικά ισχυρές, αιφνιδιάζοντας την οδηγό, η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν αυτό παρασύρθηκε και ανετράπη, σύμφωνα με το ilialive.gr.
Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.
Από το φαινόμενο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφονται υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα και αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.
