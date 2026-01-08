newspaper
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα στην Ήπειρο – Χάθηκαν 40.000 κοτόπουλα
Ελλάδα 08 Ιανουαρίου 2026 | 19:55

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα στην Ήπειρο – Χάθηκαν 40.000 κοτόπουλα

Ολική καταστροφή προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι από ανεμοστρόβιλο που χτύπησε τις εγκαταστάσεις της πτηνοτροφικής μονάδας στο Καλπάκι Ιωαννίνων

Σύνταξη
Spotlight

Σημαντικές ζημιές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που επηρέασε κυρίως περιοχές της Ηπείρου και της Ροδόπης.

Αργά το βράδυ, ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Καλπάκι Ιωαννίνων, καταστρέφοντας ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα. Σχεδόν 40.000 κοτόπουλα χάθηκαν ενώ η ζημιά υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Ολική καταστροφή


Ζημιές σημειώθηκαν και σε άλλες μονάδες της περιοχής.

Νταλίκα ανετράπη από τους θυελλώδεις ανέμους σε περιφερειακό δρόμο λίγο έξω από το Ροδοτόπι Ιωαννίνων δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Χιόνια στα ορεινά

Την ίδια ώρα τα ορεινά του νομού έχουν ντυθεί στα λευκά. Οι κάτοικοι του κατάλευκου Μετσόβου, απολαμβάνουν τις βόλτες τους στους χιονισμένους δρόμους του γραφικού χωριού, με νέο κύμα χιονόπτωσης να αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Προβλήματα στους οδηγούς προκάλεσε ωστόσο η ομίχλη, που μείωσε αισθητά την ορατότητα. 40 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν αναφερθεί προβλήματα, τόσο για αποχιονισμό όσο και κατολισθήσεις.

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία οδηγός στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να σηκώσει στον αέρα το όχημά της. Ευτυχώς η γυναίκα εκτός από το τεράστιο σοκ που υπέστη δεν τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητό της λίγο μετά.

Δύο ιχθυοτροφεία στην Λεύκη Καστοριάς πλημμύρισαν από υπερχείλιση των υδάτων, με τους ιδιοκτήτες να δίνουν μάχη για να σώσουν τις υποδομές και την παραγωγή τους.
Παράλληλα, στον οικισμό Μανιάκοι νωρίς το πρωί έγινε διάσωση τεσσάρων σκύλων, με το νερό να έχει σχεδόν σκεπάσει τα ζωντανά.

Νέα προβλήματα στα Τζουμέρκα προκαλεί η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις. Κατολισθήσεις και καθιζήσεις οδοστρωμάτων εντοπίζονται κυρίως στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλαρρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων.

Πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν το Αίγιο και ευρύτερα την περιοχή της Αιγιάλειας από νωρίς το πρωί. Η χαλαζόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα πτώσεις δέντρων.

Ισχυροί άνεμοι

Το πέρασμα της έκανε και από την Αθήνα η κακοκαιρία, με ισχυρά μποφόρ να προκαλούν πτώσεις δέντρων στην Πλατεία Αμερικής και τη Νέα Μάκρη, καταστρέφοντας Ι.Χ.

Σκηνές από θρίλερ έζησαν οι κάτοικοι της Κω με τους ανέμους να φτάνουν τα 9 μποφόρ, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Μεγάλο μέρος του παραλιακού τοιχίου του Καμαρίου αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.

Στην Αθήνα επέστρεψε η πρωινή πτήση για Σάμο, καθώς ήταν αδύνατη η προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού.

Την ίδια στιγμή, τα ισχυρά μποφόρ προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια έχουν προσωρινά διακοπεί.

Αυξημένη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι πολίτες, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο στη Χαλκίδα ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι

Σύνταξη
Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 08.01.26

Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγρότες της Θήβας επιμένουν ότι οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας που θα περάσουν κατ' εξαίρεση.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Στα μπλόκα 08.01.26

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων. Με όρους που θα θέσουμε εμείς η όποια συζήτηση, τονίζουν οι αγρότες.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας
Ελλάδα 08.01.26

Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας

Η πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει από χιλιάδες εν ενεργεία και αποστράτους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ροδόπη 08.01.26

Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο - Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Στο σημείο που αγνοείται ο ηλικιωμένος αγρότης επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης

Σύνταξη
ΟΣΕΤΕΕ: Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 – «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»
Στοιχεία ΟΣΕΤΕΕ 08.01.26

Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 - «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»

Τα τελικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου
Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι 08.01.26

Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Νυμφαίου στη Νέα Σμύρνη - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από την ταράτσα ενοίκους της πολυκατοικίας που είχαν ανέβει στην ταράτσα λόγω των πυκνών καπνών

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
«Το κενό είναι μεγάλο» 08.01.26

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων

Σύνταξη
Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;
Η ιστορία επαναλαμβάνεται 08.01.26

Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;

Η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν είναι ίσως η πιο σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της πριν από 46 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία – Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό
Συγκάλυψη 08.01.26

Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία στη Μινεάπολη - Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό

Η Μινεάπολη παραμένει σε αναβρασμό, με αρκετές διαμαρτυρίες να έχουν προγραμματιστεί μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από αξιωματικό του ICE

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ
Πήρε «χάρη» 08.01.26

Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ

Η Γαλλία αντάλλαξε τον καταζητούμενο από τις ΗΠΑ, μπασκετμπολίστα Ντανίιλ Κασάτκιν, με τον Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ, που βρισκόταν στη Ρωσία. Οι δύο άνδρες εκπροσωπούνταν από τον ίδιο δικηγόρο.

Σύνταξη
Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία
Culture Live 08.01.26

Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία

Μια εντυπωσιακή πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, που χρησιμοποιούσαν οι Κέλτες για να τρομοκρατούν τους αντιπάλους τους στη μάχη, ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές στο Νόρφολκ. Οι αρχαιολόγοι μιλούν για εύρημα «μια φορά στη ζωή»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους
Alligator Alcatraz 08.01.26

Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους

Η ιδέα, που προορίζεται για Παλαιστίνιους κρατούμενους, έχει ως στόχο να μειώσει τις απόπειρες απόδρασης και να εξοικονομήσει εκατομμύρια σε έξοδα προσωπικού

Σύνταξη
Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη
Ποιήτρια-«τρομοκράτης» 08.01.26

Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη

Μητέρα 3 παιδιών, βραβευμένη ποιήτρια, ερασιτέχνης μουσικός και νόμιμη παρατηρήτρια των ενεργειών της ICE στην κοινότητα. Η εν ψυχρώ δολοφονία της έχει προκαλέσει οργή στη Μινεάπολη και διαμαρτυρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»

Στο προσεχές ματς της Super League κόντρα στον Ατρόμητο αναφέρθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα έστειλε και τις ευχές του στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ενόψει Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που έχουν θέσει ήδη δύο φορές το θέμα στην Κομισιόν, επανέρχονται με παρέμβαση στον αρμόδιο επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα

Σύνταξη
Ανοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου – Τι θα συμβεί αν περάσει η συμφωνία με Mercosur κόντρα στα γαλλικά συμφέροντα;
«Υπαρξιακή απειλή» 08.01.26

Ανοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου – Τι θα συμβεί αν περάσει η συμφωνία με Mercosur κόντρα στα γαλλικά συμφέροντα;

Οι τελευταίες βελτιώσεις στις ρήτρες για να υπογραφεί η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, δεν έχουν πείσει το Παρίσι, με πιθανό το σενάριο να προχωρήσει το μπλοκ δίχως το γαλλικό "ναι".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς
Βίντεο 08.01.26

Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς

«Δεν με ενοχλεί τίποτα γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ' όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κέλλυ Κελεκίδου

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ
Άλλα Αθλήματα 08.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ

LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται
Το πάρτι συνεχίζεται 08.01.26

Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται

Πολλά τα μπλεξίματα με τον νόμο για τον A$AP Rocky στο νέο βίντεο κλιπ του single «Punk Rocky», ωστόσο, ο ράπερ από το Χάρλεμ δεν γεννήθηκε εχθές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές
On Field 08.01.26

Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές

Για δυο φάσεις που συζητήθηκαν πολύ στην Super League ήρθαν απαντήσεις από ματς της Αγγλίας, από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που έβγαλαν στη σέντρα τον Λανουά και τους Έλληνες ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης
ΠΑΣΟΚ 08.01.26

Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της έχει εκτοξεύσει τις ανισότητες»

Σύνταξη
Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο στη Χαλκίδα ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι

Σύνταξη
Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 08.01.26

Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγρότες της Θήβας επιμένουν ότι οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας που θα περάσουν κατ' εξαίρεση.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
