Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα στην Ήπειρο – Χάθηκαν 40.000 κοτόπουλα
Ολική καταστροφή προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι από ανεμοστρόβιλο που χτύπησε τις εγκαταστάσεις της πτηνοτροφικής μονάδας στο Καλπάκι Ιωαννίνων
Σημαντικές ζημιές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που επηρέασε κυρίως περιοχές της Ηπείρου και της Ροδόπης.
Αργά το βράδυ, ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Καλπάκι Ιωαννίνων, καταστρέφοντας ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα. Σχεδόν 40.000 κοτόπουλα χάθηκαν ενώ η ζημιά υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.
Ολική καταστροφή
Ζημιές σημειώθηκαν και σε άλλες μονάδες της περιοχής.
Νταλίκα ανετράπη από τους θυελλώδεις ανέμους σε περιφερειακό δρόμο λίγο έξω από το Ροδοτόπι Ιωαννίνων δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Χιόνια στα ορεινά
Την ίδια ώρα τα ορεινά του νομού έχουν ντυθεί στα λευκά. Οι κάτοικοι του κατάλευκου Μετσόβου, απολαμβάνουν τις βόλτες τους στους χιονισμένους δρόμους του γραφικού χωριού, με νέο κύμα χιονόπτωσης να αναμένεται τις βραδινές ώρες.
Προβλήματα στους οδηγούς προκάλεσε ωστόσο η ομίχλη, που μείωσε αισθητά την ορατότητα. 40 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν αναφερθεί προβλήματα, τόσο για αποχιονισμό όσο και κατολισθήσεις.
Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία οδηγός στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να σηκώσει στον αέρα το όχημά της. Ευτυχώς η γυναίκα εκτός από το τεράστιο σοκ που υπέστη δεν τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητό της λίγο μετά.
Δύο ιχθυοτροφεία στην Λεύκη Καστοριάς πλημμύρισαν από υπερχείλιση των υδάτων, με τους ιδιοκτήτες να δίνουν μάχη για να σώσουν τις υποδομές και την παραγωγή τους.
Παράλληλα, στον οικισμό Μανιάκοι νωρίς το πρωί έγινε διάσωση τεσσάρων σκύλων, με το νερό να έχει σχεδόν σκεπάσει τα ζωντανά.
Νέα προβλήματα στα Τζουμέρκα προκαλεί η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις. Κατολισθήσεις και καθιζήσεις οδοστρωμάτων εντοπίζονται κυρίως στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλαρρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων.
Πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν το Αίγιο και ευρύτερα την περιοχή της Αιγιάλειας από νωρίς το πρωί. Η χαλαζόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα πτώσεις δέντρων.
Ισχυροί άνεμοι
Το πέρασμα της έκανε και από την Αθήνα η κακοκαιρία, με ισχυρά μποφόρ να προκαλούν πτώσεις δέντρων στην Πλατεία Αμερικής και τη Νέα Μάκρη, καταστρέφοντας Ι.Χ.
Σκηνές από θρίλερ έζησαν οι κάτοικοι της Κω με τους ανέμους να φτάνουν τα 9 μποφόρ, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Μεγάλο μέρος του παραλιακού τοιχίου του Καμαρίου αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.
Στην Αθήνα επέστρεψε η πρωινή πτήση για Σάμο, καθώς ήταν αδύνατη η προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού.
Την ίδια στιγμή, τα ισχυρά μποφόρ προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια έχουν προσωρινά διακοπεί.
Αυξημένη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι πολίτες, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.
