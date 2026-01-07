Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ήπειρο για έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες ώρες πολλές περιοχές της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα έχοντας υπόψη τις τελευταίες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, εξέδωσε απόψε «κόκκινη προειδοποίηση» για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο τις επόμενες 6 -8 ώρες.

Μήνυμα από το 112

Σύμφωνα με τις προβλέψεις τα φαινόμενα αναμένονται πιο έντονα στις περιοχές Λούρου και Συβότων.

Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να τεθούν σε κατάσταση άμεσης και διαρκούς ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, τους δε πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Παράλληλα ενεργοποιήθηκε και το 112 στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής.