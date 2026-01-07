Κακοκαιρία: Προβλήματα και πάλι στα Τζουμέρκα από τις έντονες βροχοπτώσεις
Η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις πλήττει από χθες τα Τζουμέρκα, περιοχή η οποία είχε έρθει ξανά αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, τον περασμένο Νοέμβριο
Nέα προβλήματα στα Τζουμέρκα προκαλεί η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττει από χθες την περιοχή (εικόνα πάνω από epiruspost),η οποία είχε έρθει ξανά αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, τον περασμένο Νοέμβριο.
Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ παρατηρούνται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
Προβλήματα από την κακοκαιρία
Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλλαρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων και την ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων.
Στο Ματσούκι, σύμφωνα με το ΑΠΕ, έπεσαν κολώνες ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το χωριό να μην έχει ρεύμα και τα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.
Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων σημειώνονται προβλήματα με καταπτώσεις βράχων στην περιοχή του Καταρράκτη και ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης.
Η Πολιτική Προστασία της Ηπείρου βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις.
Μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες
Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς δείχνουν ότι σε αρκετές περιοχές χθες έπεσαν ποσότητες βροχής που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 130 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα Θεοδώριανα Άρτας, όπου καταγράφηκαν 138 χιλιοστά βροχής από το πρωί της Τρίτης, ενώ ακολουθεί πολύ κοντά το Τέροβο Ιωαννίνων με 135,2 χιλιοστά. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν και η κατάσταση στα Πέστα Ιωαννίνων, όπου η έντονη βροχόπτωση έδωσε συνολικό ύψος 111,4 χιλιοστών.
Αναλυτικά, οι δέκα περιοχές της Ηπείρου με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής χθες είναι οι εξής:
Θεοδώριανα Άρτας – 138,0 mm
Τέροβο Ιωαννίνων – 135,2 mm
Πέστα Ιωαννίνων – 111,4 mm
Παραμυθιά – 73,2 mm
Πράμαντα Ιωαννίνων – 72,0 mm
Βωβούσα Ιωαννίνων – 71,6 mm
Αγία Κυριακή Ιωαννίνων – 60,0 mm
Τσεπέλοβο – 54,2 mm
Δερβιζιάνα Ιωαννίνων – 47,8 mm
Βουργαρέλι Άρτας – 40,2 mm
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εντοπίζονται κυρίως στον ορεινό όγκο της Πίνδου και στα Τζουμέρκα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη ευαλωτότητα των περιοχών αυτών σε έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως αναφέρει το epiruspost. Σε ορισμένους σταθμούς, τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν με ισχυρούς ανέμους που έφτασαν τα 103 χιλιόμετρα την ώρα.
Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η συνέχιση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε ευαίσθητες περιοχές κοντά σε ποτάμια και ρέματα.
