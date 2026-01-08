Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου άνδρα, ο οποίος έχει χαθεί στην περιοχή του ποταμού Λίσσου, στη Ροδόπη.

Στο σημείο επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης. Ο αγνοούμενος είναι γεννηθείς το 1942 με καταγωγή και διαμονή στο χωριό Μίρανα, ενώ επαγγέλλεται ως αγρότης.

Σύμφωνα με το xronos.gr, τα νερά του ποταμού Λίσσου συνεχίζουν να ανεβαίνουν, με την ορμή τους να παρασύρει ακόμη και κορμούς δέντρων. Ταυτόχρονα, η συνεχής άνοδος της στάθμης δυσκολεύει την επιχείρηση.

Ο αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς, υπογράμμισε πως αναμένεται ομάδα δυτών από τη Θεσσαλονίκη που θα ψάξει εντός του ποταμού που έχει φουσκώσει.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της Βέννας, με πλήθος διασωστών και τη χρήση drone. Πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ένα τρακτέρ που εικάζεται πως ανήκει στον αγνοούμενο. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ίδιου.

Δείτε βίντεο: