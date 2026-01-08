newspaper
Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 08 Ιανουαρίου 2026 | 13:52

Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Στο σημείο που αγνοείται ο ηλικιωμένος αγρότης επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης

Σύνταξη
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου άνδρα, ο οποίος έχει χαθεί στην περιοχή του ποταμού Λίσσου, στη Ροδόπη.

Στο σημείο επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης. Ο αγνοούμενος είναι γεννηθείς το 1942 με καταγωγή και διαμονή στο χωριό Μίρανα, ενώ επαγγέλλεται ως αγρότης.

Σύμφωνα με το xronos.gr, τα νερά του ποταμού Λίσσου συνεχίζουν να ανεβαίνουν, με την ορμή τους να παρασύρει ακόμη και κορμούς δέντρων. Ταυτόχρονα, η συνεχής άνοδος της στάθμης δυσκολεύει την επιχείρηση.

Ο αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς, υπογράμμισε πως αναμένεται ομάδα δυτών από τη Θεσσαλονίκη που θα ψάξει εντός του ποταμού που έχει φουσκώσει.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της Βέννας, με πλήθος διασωστών και τη χρήση drone. Πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ένα τρακτέρ που εικάζεται πως ανήκει στον αγνοούμενο. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ίδιου.

Δείτε βίντεο:

Γιώργος Παπαδάκης: Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του είπαν το τελευταίο «αντίο» – Συγκίνησε ο Στρατής Λιαρέλης
Ελλάδα 08.01.26 Upd: 12:18
Ελλάδα 08.01.26 Upd: 12:18

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη - Συγκίνησε ο Στρατής Λιαρέλης

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι είπαν το πρωί της Πέμπτης το τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Τι λέει ο δικηγόρος του 08.01.26

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν κακιά στιγμή» - Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα»

Σύνταξη
Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο

Από την εποχή του Λουτσέσκου μέχρι σήμερα, το ουκρανικό project επιμένει κόντρα στη λογική: έδρα στο Λβιβ, «σπίτι» στην Κρακοβία, ατέλειωτες ώρες λεωφορείου και σειρήνες συναγερμού, αλλά και 12 Βραζιλιάνοι που μεγαλώνουν, παίζουν και ετοιμάζονται να πουληθούν σαν την επόμενη μεγάλη υπόσχεση της αγοράς.

Γεώργιος Μαζιάς
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή
Πολιτική 08.01.26

Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών άφησε κάτι παραπάνω από ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές
Αποκαλυπτικά στοιχεία 08.01.26

Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές

Για να βγουν τα νούμερα, οι αστυνομικές αρχές στου Λονδίνο χαλάρωσαν επικίνδυνα τα πρότυπα πρόσληψης αστυνομικών, εντάσσοντας στις τάσεις τους ακόμα και κατα συρροή βιαστές.

Σύνταξη
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας
Επικαιρότητα 08.01.26

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

«Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι"», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08.01.26

Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο στη Γροιλανδία και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί 08.01.26 Upd: 13:51

Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας
Πολιτική 08.01.26

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας

O Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που συζητείται στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ανατρέπει τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών»

Σύνταξη
Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
Αθλητισμός & Σπορ 08.01.26

Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκαν κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας και απέσπασαν τον πρώτο τους τίτλο στην κατηγορία των Ανδρών και Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
