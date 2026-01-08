Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες η Ήπειρος, με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές για τα οποία ήχησε 112 καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Μαζί με τις σφοδρές βροχοπτώσεις που συνεχίζονται και σήμερα ήρθαν και χιόνια σε όλη την ορεινή ζώνη, την ώρα που η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και οι υπηρεσίες των Δήμων επιχειρούν με περίπου 40 μηχανήματα τόσο για τον αποχιονισμό στο επαρχακό δίκτυο Μετσόβου, Μηλιάς και ανατολικού Ζαγορίου όσο και για τις κατολισθήσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος στο ευρύτερο οδικό δίκτυο.

«Πτηνοτροφείο με 40 χιλιάδες κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» ανέφερε κάτοικος στο Καλπάκι

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλλαρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δούλευαν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης για τον καθαρισμό των δρόμων και την ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων.

Ήπειρος: Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, στο Καλπάκι σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος ο οποίος χτύπησε την περιοχή και κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα. «Πτηνοτροφείο με 40 χιλιάδες κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» ανέφερε κάτοικος της περιοχής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζημιές έγιναν και σε άλλες μονάδες στο Καλπάκι.

Επίσης, στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο είναι σε διαδικασία κλεισίματος, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε τοιχία και σκοπιές. Οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στα Ιωάννινα για λόγους ασφαλείας.

Πολλά είναι τα προβλήματα και στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν στον Καταρράκτη όπου ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.

Έπειτα από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια, όπως έγινε γνωστό από τον δήμο σήμερα το πρωί.