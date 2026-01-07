Σε ποιες περιοχές έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα φαινόμενα

Βροχές με μεγάλα ύψη υετού εκδηλώνονται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 06/01 έως και το απόγευμα της Τετάρτης 07/01 σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Θράκης.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / ΜΕΤΕΟ, τα μεγαλύτερα ύψη υετού καταγράφηκαν στα ορεινά της Ηπείρου και ακολούθησαν τα ορεινά της Θράκης και της Δυτικής Θεσσαλίας, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και η Λευκάδα.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του υετού στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, ο αθροιστικός υετός ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά στο Τέροβο Ιωαννίνων (229 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 100 χιλιοστά καταγράφηκαν σε 9 σταθμούς.

Η πορεία της κακοκαιρίας

Σε ότι αφορά στη συνέχεια της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, τα φαινόμενα θα συνεχίσουν έως το μεσημέρι της Πέμπτης 08/01.

Ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης 07/01 στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά ενώ από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης 08/01 ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη Θράκη.

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης 07/01 και από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης 08/01 αντίστοιχα.