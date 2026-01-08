Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 08.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ασχολήσου και σήμερα με τα επαγγελματικά. Κι αυτό γιατί η μέρα κουβαλάει μια δυναμική που μπορεί να σε βοηθήσει να τα κάνεις όλα εύκολα και άνετα. Βελτιώνεται και η διάθεσή σου. Μια χαρά! Τσέκαρε, λοιπόν, όλες τις λεπτομέρειες, για να αποφύγεις τυχόν απρόοπτα ή και λάθη. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, δείξε το ενδιαφέρον σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς λίγο περισσότερο. Μη φοβηθείς να αναλάβεις κάποιες επιπλέον ευθύνες, καθώς αυτές θα ενισχύσουν αρκετά την εικόνα σου. Μην κωλώσεις να πάρεις τον χρόνο σου, αν υπάρξουν κάποιες καταστάσεις, οι οποίες θα σε πιέσουν ακραία. Από την άλλη, μην χαλάσεις την καλή ατμόσφαιρα της σημερινής ημέρας.
Ταύρος
DO’S: Για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με μία καλύτερη διάθεση από τη χθεσινή, σου προτείνω να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Βάλε τον εαυτό σου σε προτεραιότητα. Κανόνισε συναντήσεις, πάρε μέρος και σε όμορφες συζητήσεις, για να ανταλλάξεις απόψεις. Κατάλαβε πως ακόμα και μέσα από διαφωνίες, μπορείς να βγάλεις κάτι θετικό.
DON’TS: Μην στερείς πολύτιμο χρόνο από τα ερωτικά, καθώς πρέπει να δεις το αμόρε- είτε αδέσμευτος, είτε δεσμευμένος. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα, αν κάτι δε βγαίνει όπως θέλεις. Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιπαραθέσεις που μπορεί να υπάρξουν με φίλους. Μην απογοητευτείς από τις εξελίξεις στη δουλειά.
Δίδυμοι
DO’S: Από τη μια θέλεις να πάρεις αποστάσεις. Από την άλλη, όμως, θέλεις και να έχεις ενεργή συμμετοχή σε διάφορα γεγονότα, ειδικά αν περιλαμβάνουν την οικογένεια ή τους κοντινούς σου. Υλοποίησε τις δουλειές που εκκρεμούν και σχετίζονται με το σπίτι. Μάλιστα μπορείς να το ανανεώσεις, αν θέλεις, κάνοντας κάποια ανακαίνιση- έστω και μικρή.
DON’TS: Μην χάσεις την ηρεμία και την αισιοδοξία σου, γιατί τότε θα χάσεις την άνεσή σου και δεν θα μπορέσεις να ξεμπλέξεις από τα διάφορα αχρείαστα. Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι από τις επιπλέον ευθύνες που υπάρχουν, γιατί το έχεις. Παράλληλα, μην αγχώνεσαι ούτε για τα οικονομικά σου, γιατί κι εκεί υπάρχουν μερικές θετικές εξελίξεις.
Καρκίνος
DO’S: Συζήτησε με ηρεμία και ειλικρίνεια, για να μπορέσεις να λύσεις τα θέματα που σε απασχολούν. Είναι ο μόνος τρόπος. Με την αισιοδοξία και τη χαλαρή σου διάθεση, πάντως, μπορείς να ανοιχτείς και να εκφραστείς. Μάλιστα αυτό μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ορισμένους ανθρώπους. Αξιοποίησε και το φλερτ που υπάρχει γύρω σου.
DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός στις κινήσεις σου. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από τους φίλους σου, καθώς είναι ίσως τα μόνα άτομα που ξέρουν πως να σε μαζεύουν, όταν ξεφεύγεις. Μην παίρνεις σοβαρά τα πάντα που ακούς- ειδικά αν πρόκειται για σχόλια. Μη γίνεις ούτε αυστηρός, ούτε και απόλυτος. Μην χώνεσαι, εκεί που δεν σε αφορά.
Λέων
DO’S: Φτιάξε ένα σωστό πρόγραμμα κι ακολούθησέ το. Μιας και που το μουντ είναι τοπ, γιατί δεν προσπαθείς να ολοκληρώσεις τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα; Μπορείς και να διαχειριστείς καλύτερα τα οικονομικά σου θέματα ή και να εστιάσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί σχετικά με τα ερωτικά. Πολλή δουλειά, αλλά με καλή διάθεση, όλα good!
DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου, προκειμένου να μπορέσεις να βρεθείς με το έτερον ήμισυ- είτε είσαι ελεύθερος, είτε είσαι σε σχέση. Στα οικονομικά, μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, ακόμα κι αν τρέχουν πολλά θέματα. Μην αγχώνεσαι λόγω των υποχρεώσεών σου. Είναι προσωρινό αυτό, μέχρι να τα ξεκαθαρίσεις κάπως.
Παρθένος
DO’S: Έχεις βελτιωμένη διάθεση, πάνε τα πράγματα καλύτερα, άρα δε βλέπω λόγω ανησυχίας, σωστά; Ωστόσο εσύ πρέπει να έχεις στην άκρη του μυαλού σου τι ακριβώς θες να κάνεις, ώστε να τα προχωρήσεις με άνεση κι όχι με πίεση. Περιποιήσου τον εαυτό σου. Γιατί όχι, έτσι; Δώσε περιθώρια στο φλερτ να ανθίσει. Μπορεί και να εντυπωσιαστείς!
DON’TS: Μην χάσεις από τα μάτια σου ούτε το ερωτικο στοιχείο της ημέρας, ούτε και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, για να κάνεις τις δουλειές σου εύκολα. Μην είσαι καχύποπτος σχετικά με την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ εσού και των φίλων σου. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες, για να μαζέψεις δυνάμεις να βγάλεις τις δύσκολες μέρες!
Ζυγός
DO’S: Ξεκίνησε τη μέρα σου με μια καλή διάθεση μεν, προσπάθησε να το διατηρήσεις αυτό για όλη τη διάρκειά της δε. Άρα απόφυγε να χαλαστείς από το οτιδήποτε, έτσι; Πάντως αν κινείσαι με τον σωστό τον τρόπο, τότε σίγουρα θα το πετύχεις. Να λέμε και του στραβού το δίκιο. Αποστασιοποιήσου από το οτιδήποτε σε βαραίνει συναισθηματικά.
DON’TS: Μην αγνοείς το πώς νιώθεις εσύ συγκεκριμένα. Στα οικονομικά, μην εκπλαγείς, αν δεις θετικές εξελίξεις ή αν συνειδητοποιήσεις, ότι πολλοί φίλοι και συγγενείς είναι πρόθυμοι να σε στηρίξουν. Μην είσαι απρόσεκτος και μην ξεφεύγεις από το πρόγραμμά σου, ό,τι κι αν σου τύχει. Μην σε πιέζεις, γιατί θα σε κουράσεις χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
Σκορπιός
DO’S: Γίνε κοινωνικός, για να μπορέσεις να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Μιας και που πήρες φόρα, τι λες να ξεμπλοκάρεις και το μυαλό σου; Όπως καταλαβαίνεις, αυτό σημαίνει πως πρέπει να δώσεις βάση στις λεπτομέρειες μεν, χωρίς να κολλάς υπερβολικά πολύ εκεί, έτσι; Αξιοποίησε τις εναλλακτικές που σου προσφέρονται, για να διευκολυνθείς.
DON’TS: Μην αρνηθείς να πάρεις μέρος σε συζητήσεις σήμερα, καθώς εκεί θα πάρεις κάποιες έξτρα και χρήσιμες πληροφορίες. Μην αρνηθείς ούτε τη βοήθεια κάποιων έμπειρων ατόμων που θα θελήσουν να βοηθήσουν ή απλά έχουν να σου προτείνουν κάτι το ωφέλιμο. Μην είσαι πεισματάρης. Μην αγχώνεσαι για οτιδήποτε δεν ελέγχεις.
Τοξότης
DO’S: Εκτός του ότι προβλέπονται θετικές εξελίξεις, είναι εύκολο να αντιληφθείς, ότι υπάρχει και μια αρκετά ήρεμη ατμόσφαιρα. Στα επαγγελματικά, υπάρχει ελευθερία κινήσεων, άρα σταμάτα να έχεις τόσο άγχος πια. Εσύ προσπάθησε να κάνεις πάντα το καλύτερο που μπορείς κι από εκεί και πέρα, άσε την πίεση στην άκρη. Αυτό κράτα το γενικά!
DON’TS: Μην αγνοείς τα λάθη που υπάρχουν – έστω κι αν είναι μικρά – διότι πρέπει να τα διορθώσεις- τώρα που είναι νωρίς. Μη διστάσεις να ζητήσεις κάτι καλύτερο, όπως κάποια αύξηση, όσον αφορά τα οικονομικά. Το ξέρω πως αγχώνεσαι, αλλά αν δεν το κάνεις με ευθύ τρόπο, τότε όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω πολύ στα επικοινωνιακά σου skills!
Αιγόκερως
DO’S: Επειδή τα πράγματα σήμερα φαίνεται να ηρεμούν λίγο, εκμεταλλεύσου το αυτό και πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δεις το bigger picture, που λέμε. Πολλές εξελίξεις υπάρχουν. Το θετικό είναι, όμως, πως ρολάρουν με άνεση και ηρεμία, κάτι που δεν σε χαώνει. Οργάνωσε προσεκτικά και τα επόμενά σου βήματα.
DON’TS: Μην απορρίψεις τις συμβουλές που σου δίνει είτε η σχέση είτε κάποιοι πιο έμπειροι από σένα συνάδελφοί σου σχετικά με τα θέματα που σε απασχολούν. Μη διστάσεις να βάλεις σε εφαρμογή τις ιδέες σου, καθώς μπορείς και να ανανεωθείς μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μην είσαι απρόσεκτος και πεισματάρης. Μην είσαι ούτε σκληρός.
Υδροχόος
DO’S: Η ατμόσφαιρα της σημερινής ημέρας σου επιτρέπει το να διαχειριστείς με ηρεμία κάποιες έντονες καταστάσεις που σε έχουν προβληματίσει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Φιλική συμβουλή! Βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά και μετά προχώρα μπροστά. Τα επαγγελματικά απαιτούν αισιοδοξία και χαρά. Αν θέλεις να προχωρήσουν κι αυτά!
DON’TS: Μην πιέζεις τις καταστάσεις, προκειμένου να τις κάνεις να προχωρήσουν λίγο πιο γρήγορα. Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά σου, αλλά μην το παρακάνεις και με τα έξοδα. Αν θέλεις με ακούς! Μην αγνοήσεις, όμως, αυτή τη φωνούλα που σου λέει πως κάπου ξέφυγες και το έλουσες. Αν μπορείς να το μαζέψεις από κάπου, τότε κάντο.
Ιχθύες
DO’S: Σήμερα μπορείς να λειτουργήσεις άνετα και χωρίς να πιέζεσαι. Το ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, βέβαια, είναι δεδομένο. Η μέρα κουβαλάει μια όμορφη ατμόσφαιρα, εσύ κουβαλάς αρκετή αισιοδοξία. Το καλύτερο σκηνικό, λοιπόν, για να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου εκεί που εσύ το θέλεις. Απλά σταμάτα τις μπηχτές, καθώς κάπου κούρασαν!
DON’TS: Μην πεις «όχι» στις προτάσεις των φίλων σου για εξόδους, καθώς δεν αποκλείεται εκεί να υπάρξει μία κάποια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Μην παίρνεις κατάκαρδα τα σχόλια που ακούς, γιατί τότε δεν μπορείς να τα διαχειριστείς με ψυχραιμία. Ωστόσο δεν είναι κακό το να συζητήσεις με ηρεμία αυτό που σε προβληματίζει, έτσι; Ε είπαμε!
