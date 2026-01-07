Στην Ολλανδία για την πρόκριση στους «16» ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στην Ολλανδία την Ντιναμό Άπελντοορν (20:30) με στόχο την πρόκριση στους «16» του CEV CUP, οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται δύο νικηφόρα σετ.
Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει απόψε (20:30) την πρόκριση στους «16» του CEV CUP στην Ολλανδία απέναντι στην Ντιναμό Άπελντοορν.
Οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται στη ρεβάνς σήμερα, δύο νικηφόρα σετ, καθώς είχαν επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο ματς στο κλειστό του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη».
Οι δηλώσεις στο επίσημο σάιτ από τον Βουρδέρη και τον Πέριν για το δύσκολο ματς που έχει ο Ολυμπιακός
Αντώνης Βουρδέρης: «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα παίζει πάρα πολύ γρήγορα, με έναν πολύ γρήγορο και έμπειρο πασαδόρο. Βέβαια, στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, ανταποκριθήκαμε σε αυτό, οπότε ξέρουμε τον τρόπο να τον αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω, να κάνουμε το ίδιο και αύριο και να πάρουμε την πρόκριση, έχοντας υπόψη μας ότι θα παίξουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη και σκληρή έδρα».
Τζον Γκόρντον Πέριν: «Συνεχίζουμε την πορεία μας στο CEV Cup. Πιστεύουμε, ότι έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να προκριθούμε και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, όμως γνωρίζουμε, ότι όσο προχωρά το τουρνουά, οι δυσκολίες θα αυξάνονται. Για αυτό, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι τόσο σωματικά, όσο και πνευματικά. Ανυπομονούμε να βγούμε στο γήπεδο και να αγωνιστούμε, με ένταση».
