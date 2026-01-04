Volley League: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στην πρώτη «μάχη» της νέας χρονιάς

Το αποψινό (4/1 18:15, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ) ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ και του ΠΑΟΚ που μοιράζονται την 3η θέση της βαθμολογία στη Volley League, ξεχωρίζει από τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής και τελευταίας του Α’ γύρου ου πρωταθλήματος.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στο φιλέ περίπου ένα μήνα (6/12) μετά τον τελικό του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Σμύρνης. Τότε ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ είχε νικήσει 3-1 σετ αλλά όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών είναι «ένας διαφορετικός αγώνας». Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ και ο ΠΑΟΚ έχουν από 16 βαθμούς και ο νικητής θα μείνει κοντά στους πρωτοπόρους, τον Μίλωνα και τον Παναθηναϊκό.

O κεντρικός του Ολυμπιακού Δημοσθένης Λινάρδος δήλωσε: «Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία! Aκολουθεί ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για εμάς, με τον ΠΑΟΚ. Εχουμε δουλέψει σκληρά την περίοδο των εορτών και θεωρώ, ότι θα νικήσουμε. Εχουμε δύσκολο πρόγραμμα, αλλά αυτό μας πεισμώνει κάθε μέρα να προσπαθούμε περισσότερο».

Ο Κουβανός διαγώνιος του ΠΑΟΚ Φερνάντο Ερνάντεζ δήλωσε: «Όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος βρίσκονται σε πολύ καλή φόρμα. Αγωνίζομαι δύο χρόνια στην Ελλάδα και γνωρίζω πως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Το παιχνίδι θα είναι σίγουρα δύσκολο, όμως πιστεύω ότι με το ρόστερ που διαθέτουμε, την οργάνωσή μας και τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά στην προπόνηση, είμαστε έτοιμοι για έναν αγώνα αυτού του επιπέδου. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, αλλά είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που θα αγωνιστούμε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι μια διαφορετική ιστορία από τον τελικό του Λιγκ Καπ, γιατί όταν αγωνίζονται δύο ομάδες υψηλού επιπέδου, συνήθως οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

Θα μπούμε στο παιχνίδι με τη νοοτροπία της νίκης και με στόχο να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε, ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας και να παραμείνουμε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πιθανή νίκη θα τονώσει το ηθικό μας. Γνωρίζω το επίπεδο της ομάδας μου και τις δυνατότητές μας. Κάποιοι παίκτες ενσωματώθηκαν αργότερα, γι’ αυτό και στην αρχή χρειαζόμασταν χρόνο για να βρούμε ρυθμό. Όσο όμως είμαστε όλοι μαζί, αποκτούμε μεγαλύτερη συνοχή και αυτοπεποίθηση. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, στη δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις και στο παιχνίδι μας».

Θα είναι το 88ο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων από το 1998 που καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων στο πρωτάθλημα Volley League. Ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες με 65-22.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Volley League:

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-1

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 18.15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Π.Α.Ο.Κ.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ο.Φ.Η.