Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης

Ο εμβληματικός Κώστας Τσιλιμπάρης επιστρέφει στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, καθώς αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο χάντμπολ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Ο πρώην τερματοφύλακας των Ερυθρόλευκων, θα είναι ο τεχνικός διευθυντής όλων των τμημάτων της ομάδας (ανδρών, γυναικών, ακαδημιών) και εξέφρασε τη χαρά του για το comeback του στο σύλλογο.

Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση

Έναρξη συνεργασίας με τον Κώστα Τσιλιμπάρη.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσιλιμπάρη. Ο κ. Τσιλιμπάρης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στις ομάδες χάντμπολ του συλλόγου μας (Ανδρών, Γυναικών, Ακαδημία).

Η δήλωση του Κώστα Τσιλιμπάρη: «Καταρχάς, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που επιστρέφω στην οικογένεια μου. Ο σχεδιασμός που έχει καταρτιστεί, βασίζεται σε σαφώς προσδιορισμένους στόχους και συγκεκριμένο πλάνο δράσης, με αποκλειστικό γνώμονα τη βελτίωση και την αναβάθμιση του χάντμπολ του Ολυμπιακού. Αισθάνομαι, ότι ουδέποτε απομακρύνθηκα από την πραγματικότητα της ομάδας χάντμπολ του Ολυμπιακού. Ως εκ τούτου, γνωρίζω απολύτως το περιβάλλον στο οποίο επιστρέφω και τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να κινηθούμε. Σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τη νεοσύστατη τριμελή επιτροπή, τη διοίκηση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού και τα προπονητικά επιτελεία, θα εργαστούμε με συνέπεια και αφοσίωση για τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του τμήματος χάντμπολ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση του Ολυμπιακού και τον πρόεδρό μας, κ. Μιχάλη Κουντούρη, καθώς και την τριμελή επιτροπή, τους κ.κ. Σοφοκλή Ξυνή, Τίμη Πουρνάρα και Γρηγόρη Σανίκη, για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου».