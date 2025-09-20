sports betsson
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:44

Ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χάντμπολ

Το πρωτάθλημα της Handball Premier ξεκινά με ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. - Ολόκληρο το πρόγραμμα.

Η σεζόν 2025-26 της Handball Premier αρχίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς το πρόγραμμα της πρεμιέρας φέρνει αντιμέτωπους τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ακριβώς όπως και πέρυσι.

Το καλεντάρι της Handball Premier έχει κι άλλα μεγάλα παιχνίδια, με το πρώτο Ολυμπιακός-ΑΕΚ να έρχεται την 8η αγωνιστική και να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, με τους Πειραιώτες να έχουν ήδη νικήσει την Ένωση κατακτώντας το Σούπερ Καπ στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Handball Premier

20/9/2025 1η Αγωνιστική – 12η Αγωνιστική 6/12/2025
Αθηναϊκός Lamway Group – Ζαφειράκης Νάουσας
ΑΕΚ – Ιωνικός Bfon
emblem.gr Φέρωνας – ΑΣΕ Δούκα
Bianco Monte Δράμα – ΕΣΝ Βριλησσίων
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – ΠΑΟΚ
ΓΑΣ Κιλκίς – Διομήδης Άργους

27/9/2025 2η Αγωνιστική – 13η Αγωνιστική 17/1/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – Αθηναϊκός Lamway Group
Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΕΚ
Ιωνικός Bfon – emblem.gr Φέρωνας
ΑΣΕ Δούκα – Bianco Monte Δράμα
ΕΣΝ Βριλησσίων – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ

1/10/2025 3η Αγωνιστική – 14η Αγωνιστική 24/1/2026
ΑΕΚ – ΓΑΣ Κιλκίς
emblem.gr Φέρωνας – Ζαφειράκης Νάουσας
Bianco Monte Δράμα – Ιωνικός Bfon
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – ΑΣΕ Δούκα
ΠΑΟΚ – ΕΣΝ Βριλησσίων
Αθηναϊκός Lamway Group – Διομήδης Άργους

4/10/2025 4η Αγωνιστική – 15η Αγωνιστική 7/2/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – emblem.gr Φέρωνας
Αθηναϊκός Lamway Group – ΑΕΚ
Ζαφειράκης Νάουσας – Bianco Monte Δράμα
Ιωνικός Bfon – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ
Διομήδης Άργους – ΕΣΝ Βριλησσίων

11/10/2025 5η Αγωνιστική – 16η Αγωνιστική 14/2/2026
Bianco Monte Δράμα – ΓΑΣ Κιλκίς
emblem.gr Φέρωνας – Αθηναϊκός Lamway Group
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Ζαφειράκης Νάουσας
ΠΑΟΚ – Ιωνικός Bfon
ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΣΕ Δούκα
ΑΕΚ – Διομήδης Άργους

18/10/2025 6η Αγωνιστική – 17η Αγωνιστική 21/2/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
Αθηναϊκός Lamway Group – Bianco Monte Δράμα
ΑΕΚ – emblem.gr Φέρωνας
Ζαφειράκης Νάουσας – ΠΑΟΚ
Ιωνικός Bfon – ΕΣΝ Βριλησσίων
Διομήδης Άργους – ΑΣΕ Δούκα

25/10/2025 7η Αγωνιστική – 18η Αγωνιστική 28/2/2026
ΠΑΟΚ – ΓΑΣ Κιλκίς
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Αθηναϊκός Lamway Group
Bianco Monte Δράμα – ΑΕΚ
ΕΣΝ Βριλησσίων – Ζαφειράκης Νάουσας
ΑΣΕ Δούκα – Ιωνικός Bfon
emblem.gr Φέρωνας – Διομήδης Άργους

8/11/2025 8η Αγωνιστική – 19η Αγωνιστική 4/3/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – ΕΣΝ Βριλησσίων
Αθηναϊκός Lamway Group – ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
emblem.gr Φέρωνας – Bianco Monte Δράμα
Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΣΕ Δούκα
Διομήδης Άργους – Ιωνικός Bfon

15/11/2025 9η Αγωνιστική – 20η Αγωνιστική 7/3/2026
ΑΣΕ Δούκα – ΓΑΣ Κιλκίς
ΕΣΝ Βριλησσίων – Αθηναϊκός Lamway Group
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – emblem.gr Φέρωνας
Ιωνικός Bfon – Ζαφειράκης Νάουσας
Bianco Monte Δράμα – Διομήδης Άργους

22/11/2025 10η Αγωνιστική – 21η Αγωνιστική 11/3/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – Ιωνικός Bfon
Αθηναϊκός Lamway Group – ΑΣΕ Δούκα
ΑΕΚ – ΕΣΝ Βριλησσίων
emblem.gr Φέρωνας – ΠΑΟΚ
Bianco Monte Δράμα – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
Διομήδης Άργους – Ζαφειράκης Νάουσας

29/11/2025 11η Αγωνιστική – 22η Αγωνιστική 28/3/2026
Ζαφειράκης Νάουσας – ΓΑΣ Κιλκίς
Ιωνικός Bfon – Αθηναϊκός Lamway Group
ΑΣΕ Δούκα – ΑΕΚ
ΕΣΝ Βριλησσίων – emblem.gr Φέρωνας
ΠΑΟΚ – Bianco Monte Δράμα
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Διομήδης Άργους

Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
ΚΟΕ: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

ΚΟΕ: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics αποθεώνει τον Σουηδό πρωταθλητή του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, για τα συνεχή του ρεκόρ, αλλά αστειεύεται ότι οι οικονομικές του επιβραβεύσεις «τινάζουν τον προϋπολογισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Παγκόσμιο στίβου 17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
Άλλα Αθλήματα 17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)
Στίβος 17.09.25

Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)

Ο Μίλτος Τεντόγλου λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα, ολοκλήρωσε τον αγώνα του στον τελικό του μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην 11η θέση. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι. με 8.39.

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβος 17.09.25

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο «βασιλιάς» του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη «μάχη» με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκοσμίου πρωταθλητή στο Τόκιο - Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49

Σύνταξη
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ακυρώσεις πτήσεων 20.09.25

Προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις, όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο
Ελλάδα 20.09.25

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη - Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας στην Κρήτη - Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
«Θυμωμένη και απογοητευμένη» 20.09.25

Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
UBS Raised Price Targets for Greek Banks
English edition 20.09.25

UBS Raised Price Targets for Greek Banks

UBS noted that Greek banks are still trading at a discount to their European peers, with price-to-earnings ratios of 7.9 times for 2026.

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
