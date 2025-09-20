Ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χάντμπολ
Το πρωτάθλημα της Handball Premier ξεκινά με ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. - Ολόκληρο το πρόγραμμα.
Η σεζόν 2025-26 της Handball Premier αρχίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς το πρόγραμμα της πρεμιέρας φέρνει αντιμέτωπους τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ακριβώς όπως και πέρυσι.
Το καλεντάρι της Handball Premier έχει κι άλλα μεγάλα παιχνίδια, με το πρώτο Ολυμπιακός-ΑΕΚ να έρχεται την 8η αγωνιστική και να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, με τους Πειραιώτες να έχουν ήδη νικήσει την Ένωση κατακτώντας το Σούπερ Καπ στο ξεκίνημα της χρονιάς.
Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Handball Premier
20/9/2025 1η Αγωνιστική – 12η Αγωνιστική 6/12/2025
Αθηναϊκός Lamway Group – Ζαφειράκης Νάουσας
ΑΕΚ – Ιωνικός Bfon
emblem.gr Φέρωνας – ΑΣΕ Δούκα
Bianco Monte Δράμα – ΕΣΝ Βριλησσίων
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – ΠΑΟΚ
ΓΑΣ Κιλκίς – Διομήδης Άργους
27/9/2025 2η Αγωνιστική – 13η Αγωνιστική 17/1/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – Αθηναϊκός Lamway Group
Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΕΚ
Ιωνικός Bfon – emblem.gr Φέρωνας
ΑΣΕ Δούκα – Bianco Monte Δράμα
ΕΣΝ Βριλησσίων – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ
1/10/2025 3η Αγωνιστική – 14η Αγωνιστική 24/1/2026
ΑΕΚ – ΓΑΣ Κιλκίς
emblem.gr Φέρωνας – Ζαφειράκης Νάουσας
Bianco Monte Δράμα – Ιωνικός Bfon
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – ΑΣΕ Δούκα
ΠΑΟΚ – ΕΣΝ Βριλησσίων
Αθηναϊκός Lamway Group – Διομήδης Άργους
4/10/2025 4η Αγωνιστική – 15η Αγωνιστική 7/2/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – emblem.gr Φέρωνας
Αθηναϊκός Lamway Group – ΑΕΚ
Ζαφειράκης Νάουσας – Bianco Monte Δράμα
Ιωνικός Bfon – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ
Διομήδης Άργους – ΕΣΝ Βριλησσίων
11/10/2025 5η Αγωνιστική – 16η Αγωνιστική 14/2/2026
Bianco Monte Δράμα – ΓΑΣ Κιλκίς
emblem.gr Φέρωνας – Αθηναϊκός Lamway Group
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Ζαφειράκης Νάουσας
ΠΑΟΚ – Ιωνικός Bfon
ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΣΕ Δούκα
ΑΕΚ – Διομήδης Άργους
18/10/2025 6η Αγωνιστική – 17η Αγωνιστική 21/2/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
Αθηναϊκός Lamway Group – Bianco Monte Δράμα
ΑΕΚ – emblem.gr Φέρωνας
Ζαφειράκης Νάουσας – ΠΑΟΚ
Ιωνικός Bfon – ΕΣΝ Βριλησσίων
Διομήδης Άργους – ΑΣΕ Δούκα
25/10/2025 7η Αγωνιστική – 18η Αγωνιστική 28/2/2026
ΠΑΟΚ – ΓΑΣ Κιλκίς
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Αθηναϊκός Lamway Group
Bianco Monte Δράμα – ΑΕΚ
ΕΣΝ Βριλησσίων – Ζαφειράκης Νάουσας
ΑΣΕ Δούκα – Ιωνικός Bfon
emblem.gr Φέρωνας – Διομήδης Άργους
8/11/2025 8η Αγωνιστική – 19η Αγωνιστική 4/3/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – ΕΣΝ Βριλησσίων
Αθηναϊκός Lamway Group – ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
emblem.gr Φέρωνας – Bianco Monte Δράμα
Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΣΕ Δούκα
Διομήδης Άργους – Ιωνικός Bfon
15/11/2025 9η Αγωνιστική – 20η Αγωνιστική 7/3/2026
ΑΣΕ Δούκα – ΓΑΣ Κιλκίς
ΕΣΝ Βριλησσίων – Αθηναϊκός Lamway Group
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – emblem.gr Φέρωνας
Ιωνικός Bfon – Ζαφειράκης Νάουσας
Bianco Monte Δράμα – Διομήδης Άργους
22/11/2025 10η Αγωνιστική – 21η Αγωνιστική 11/3/2026
ΓΑΣ Κιλκίς – Ιωνικός Bfon
Αθηναϊκός Lamway Group – ΑΣΕ Δούκα
ΑΕΚ – ΕΣΝ Βριλησσίων
emblem.gr Φέρωνας – ΠΑΟΚ
Bianco Monte Δράμα – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή
Διομήδης Άργους – Ζαφειράκης Νάουσας
29/11/2025 11η Αγωνιστική – 22η Αγωνιστική 28/3/2026
Ζαφειράκης Νάουσας – ΓΑΣ Κιλκίς
Ιωνικός Bfon – Αθηναϊκός Lamway Group
ΑΣΕ Δούκα – ΑΕΚ
ΕΣΝ Βριλησσίων – emblem.gr Φέρωνας
ΠΑΟΚ – Bianco Monte Δράμα
Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Διομήδης Άργους
