Ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χάντμπολ

Η σεζόν 2025-26 της Handball Premier αρχίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς το πρόγραμμα της πρεμιέρας φέρνει αντιμέτωπους τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ακριβώς όπως και πέρυσι.

Το καλεντάρι της Handball Premier έχει κι άλλα μεγάλα παιχνίδια, με το πρώτο Ολυμπιακός-ΑΕΚ να έρχεται την 8η αγωνιστική και να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, με τους Πειραιώτες να έχουν ήδη νικήσει την Ένωση κατακτώντας το Σούπερ Καπ στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Handball Premier

20/9/2025 1η Αγωνιστική – 12η Αγωνιστική 6/12/2025

Αθηναϊκός Lamway Group – Ζαφειράκης Νάουσας

ΑΕΚ – Ιωνικός Bfon

emblem.gr Φέρωνας – ΑΣΕ Δούκα

Bianco Monte Δράμα – ΕΣΝ Βριλησσίων

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – ΠΑΟΚ

ΓΑΣ Κιλκίς – Διομήδης Άργους

27/9/2025 2η Αγωνιστική – 13η Αγωνιστική 17/1/2026

ΓΑΣ Κιλκίς – Αθηναϊκός Lamway Group

Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΕΚ

Ιωνικός Bfon – emblem.gr Φέρωνας

ΑΣΕ Δούκα – Bianco Monte Δράμα

ΕΣΝ Βριλησσίων – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ

1/10/2025 3η Αγωνιστική – 14η Αγωνιστική 24/1/2026

ΑΕΚ – ΓΑΣ Κιλκίς

emblem.gr Φέρωνας – Ζαφειράκης Νάουσας

Bianco Monte Δράμα – Ιωνικός Bfon

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – ΑΣΕ Δούκα

ΠΑΟΚ – ΕΣΝ Βριλησσίων

Αθηναϊκός Lamway Group – Διομήδης Άργους

4/10/2025 4η Αγωνιστική – 15η Αγωνιστική 7/2/2026

ΓΑΣ Κιλκίς – emblem.gr Φέρωνας

Αθηναϊκός Lamway Group – ΑΕΚ

Ζαφειράκης Νάουσας – Bianco Monte Δράμα

Ιωνικός Bfon – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ

Διομήδης Άργους – ΕΣΝ Βριλησσίων

11/10/2025 5η Αγωνιστική – 16η Αγωνιστική 14/2/2026

Bianco Monte Δράμα – ΓΑΣ Κιλκίς

emblem.gr Φέρωνας – Αθηναϊκός Lamway Group

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Ζαφειράκης Νάουσας

ΠΑΟΚ – Ιωνικός Bfon

ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΣΕ Δούκα

ΑΕΚ – Διομήδης Άργους

18/10/2025 6η Αγωνιστική – 17η Αγωνιστική 21/2/2026

ΓΑΣ Κιλκίς – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

Αθηναϊκός Lamway Group – Bianco Monte Δράμα

ΑΕΚ – emblem.gr Φέρωνας

Ζαφειράκης Νάουσας – ΠΑΟΚ

Ιωνικός Bfon – ΕΣΝ Βριλησσίων

Διομήδης Άργους – ΑΣΕ Δούκα

25/10/2025 7η Αγωνιστική – 18η Αγωνιστική 28/2/2026

ΠΑΟΚ – ΓΑΣ Κιλκίς

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Αθηναϊκός Lamway Group

Bianco Monte Δράμα – ΑΕΚ

ΕΣΝ Βριλησσίων – Ζαφειράκης Νάουσας

ΑΣΕ Δούκα – Ιωνικός Bfon

emblem.gr Φέρωνας – Διομήδης Άργους

8/11/2025 8η Αγωνιστική – 19η Αγωνιστική 4/3/2026

ΓΑΣ Κιλκίς – ΕΣΝ Βριλησσίων

Αθηναϊκός Lamway Group – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

emblem.gr Φέρωνας – Bianco Monte Δράμα

Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΣΕ Δούκα

Διομήδης Άργους – Ιωνικός Bfon

15/11/2025 9η Αγωνιστική – 20η Αγωνιστική 7/3/2026

ΑΣΕ Δούκα – ΓΑΣ Κιλκίς

ΕΣΝ Βριλησσίων – Αθηναϊκός Lamway Group

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – emblem.gr Φέρωνας

Ιωνικός Bfon – Ζαφειράκης Νάουσας

Bianco Monte Δράμα – Διομήδης Άργους

22/11/2025 10η Αγωνιστική – 21η Αγωνιστική 11/3/2026

ΓΑΣ Κιλκίς – Ιωνικός Bfon

Αθηναϊκός Lamway Group – ΑΣΕ Δούκα

ΑΕΚ – ΕΣΝ Βριλησσίων

emblem.gr Φέρωνας – ΠΑΟΚ

Bianco Monte Δράμα – Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

Διομήδης Άργους – Ζαφειράκης Νάουσας

29/11/2025 11η Αγωνιστική – 22η Αγωνιστική 28/3/2026

Ζαφειράκης Νάουσας – ΓΑΣ Κιλκίς

Ιωνικός Bfon – Αθηναϊκός Lamway Group

ΑΣΕ Δούκα – ΑΕΚ

ΕΣΝ Βριλησσίων – emblem.gr Φέρωνας

ΠΑΟΚ – Bianco Monte Δράμα

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή – Διομήδης Άργους