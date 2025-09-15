Ολυμπιακός – ΑΕΚ 24-23: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Σούπερ Καπ για 4η σερί χρονιά – Δείτε την απονομή (vid)

Νικητής του φετινού Σούπερ Καπ στο χάντμπολ ανδρών είναι ο Ολυμπιακός! Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν με σκορ 24-23 της Κυπελλούχου ΑΕΚ στο κλειστό Γυμναστήριο του Καματερού και έκαναν δικιά τους μία ακόμη κούπα, που είναι η πρώτη για τη σεζόν 2025/26.

Την κατάκτηση του τροπαίου από τους Πειραιώτες «υπέγραψε» ο τερματοφύλακας Ντιόγκο Βαλέριο που απέκρουσε στο τέλος του αγώνα το σουτ, με το οποίο ο Βίκτορ Βλαστός προσπάθησε να «γράψει» το 24-24 και να στείλει το ματς στην παράταση.

Αυτή ήταν η 4η σερί κατάκτηση για τους Πειραιώτες και 4η συνολικά από τις πέντε διοργανώσεις που πραγματοποιηθεί. Ένα τρόπαιο έχει ο Ιωνικός.

Οσον αφορά το παιχνίδι οι δύο ομάδες δεν ήταν στην καλύτερη φόρμα δεδομένου ότι η Handball Premier είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το προσεχές Σάββατο (20/9).

Οι Πειραιώτες μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και βρέθηκαν να προηγούνται από νωρίς με πολλά τέρματα (8-3), αλλά η ΑΕΚ σε μικρό χρονικό διάστημα κέρδισε το μομέντουμ της αναμέτρησης και μάλιστα πέρασε μπροστά στο σκορ (10-11), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 11-12.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το β’ μέρος όπως το πρώτο, αντεπιτέθηκε, ανέκτησε το προβάδισμα (21-16), αλλά λίγο πριν τη λήξη η «Ένωση» μείωσε στο γκολ (21-20) και έκανε… θρίλερ το φινάλε του ματς. Στο τέλος, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πιο ψύχραιμοι και με 24-23 κατέκτησαν τη νίκη και το Super Cup Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός του Σούπερ Καπ είχε χαρακτηριστεί ως ειδικής διαχείρισης και η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο έγινε με ονομαστικές προσκλήσεις περιορισμένου αριθμού, λόγω της μικρής χωρητικότητας του κλειστού γυμναστηρίου.

Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στη Handball Premier, με τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον «συμπολίτη» Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.

Τα πεντάλεπτα: 0-0, 2-1, 6-2, 8-4, 9-8, 10-11, 11-12 (ημ.), 14-13, 17-14, 19-15, 21-18, 21-20, 24-23.

Ολυμπιακός(Ρικάρντο Τριλίνι): Σλίσκοβιτς 2, Σάββας 5, Παπαντωνόπουλος, Παπάζογλου, Κανδύλας, Βαλέριο, Σκαραμέλι 4, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζίμπουλας 5, Κανέτε 1, Πέσο 1, Σούργκιελ 3, Μάνθος, Μιχαηλίδης, Νικολίνταης, Τσαναξίδης 1, Πασσιάς 2.

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Κουκουλάς, Παναγιώτου 1, Αραμπατζής 2, Βλαστός 2, Τουρέ 3, Κεϊτά 2, Ζεντί, Τέπερ, Στούμπερ, Γκούντγιονσον, Γκαρέν, Ντέβιες 1, Κουν 2, Σμιντ 2, Σαλέμ 4, Ντουάρτε 1, Ίβιτς 3.