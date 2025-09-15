Στους 333 τίτλους η… συλλογή του Ολυμπιακού
Με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ του χάντμπολ κόντρα στην ΑΕΚ ανέβηκε ο αριθμός με τις ερυθρόλευκες κούπες στα πέντε βασικά ομαδική αθλήματα.
Μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ στο Χάντμπολ Ανδρών, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 333 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς σε Άνδρες και Γυναίκες) στα πέντε βασικά ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα.
Οι ερυθρόλευκοι παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων βάσει τίτλων πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη:
Η λίστα με τους 333 τίτλους του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο: 83
Μπάσκετ Ανδρών: 34
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 64
Πόλο Γυναικών: 30
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 15
Χάντμπολ Ανδρών: 12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 83
UEFA Europa Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4
ΜΠΑΣΚΕΤ 34
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Σούπερ Καπ Ελλάδας: 3
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 64
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 19
Λιγκ Καπ: 7
Σούπερ Καπ: 3
ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Σούπερ Καπ:1
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73
LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 39
Κύπελλα: 26
Σούπερ Καπ: 5
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 6
Σούπερ Καπ: 2
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
XANΤΜΠΟΛ 12
Πρωταθλήματα: 5
Κύπελλα: 3
Σούπερ Καπ: 4
