Ολυμπιακός – ΑΕΚ κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της σεζόν
Ολυμπιακός και ΑΕΚ κοντράρονται στον τελικό του Super Cup Ελλάδος στο χάντμπολ, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Τις επίσημες υποχρεώσεις της για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 αρχίζει, τη Δευτέρα (15/9), η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή, με στόχο τον πρώτο φετινό τίτλο.
Συγκεκριμένα, στις 19:00 (ΕΡΤ2), οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας δίνουν την πρώτη «μάχη» της σεζόν, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού, για τον τελικό του Super Cup.
Να σημειωθεί, ότι ο Ολυμπιακός μετράει τρεις διαδοχικές κατακτήσεις Super Cup, δηλαδή έχει το «απόλυτο» σε τρεις συμμετοχές στην ιστορία του!
Τριλίνι: «Να κατακτήσουμε το Super Cup»
Δηλώσεις έκανε ενόψει του ματς ο Ρικάρντο Τριλίνι: «Είναι πάντα ιδιαίτερο να παίζουμε με την ΑΕΚ, είναι ένα ντέρμπι. Το Super Cup είναι δύσκολο, διότι είναι μόνο ένα ματς. Εχουμε δουλέψει πολύ, όπως και η ΑΕΚ, η οποία έχει πολλούς νέους παίκτες. Όπως εμείς, έτσι και αυτοί, προσπαθούν να χτίσουν ένα νέο σύστημα. Εχουμε πολύ καλή άμυνα και πρέπει να τρέξουμε στην κόντρα. Ελπίζουμε, να έχουμε αύριο την καλύτερη βοήθεια του τερματοφύλακά μας και ελπίζουμε, να κατακτήσουμε το Super Cup».
Παράλληλα, ο Πέτρος Κανδύλας πρόσθεσε: «Ξεκινάει η σεζόν. Μπροστά μας, έχουμε το Super Cup. Για εμάς είναι, πλέον, θεσμός, έχουμε κατακτήσει τρία στα τρία! Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή παράδοση που έχουμε χτίσει. Παίζουμε απέναντι σε μία πολύ δυνατή αντίπαλο, την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες είναι σε περίοδο προετοιμασίας, δεν είναι στα επίπεδα που θα παρουσιαστούν μέσα στη σεζόν. Μιλάμε για ένα ντέρμπι, για τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και αναμένεται ένα πολύ σκληρό και δυνατό παιχνίδι».
