sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολυμπιακός – ΑΕΚ κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της σεζόν
Άλλα Αθλήματα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:24

Ολυμπιακός – ΑΕΚ κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Ολυμπιακός και ΑΕΚ κοντράρονται στον τελικό του Super Cup Ελλάδος στο χάντμπολ, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Τις επίσημες υποχρεώσεις της για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 αρχίζει, τη Δευτέρα (15/9), η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή, με στόχο τον πρώτο φετινό τίτλο.

Συγκεκριμένα, στις 19:00 (ΕΡΤ2), οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας δίνουν την πρώτη «μάχη» της σεζόν, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού, για τον τελικό του Super Cup.

Να σημειωθεί, ότι ο Ολυμπιακός μετράει τρεις διαδοχικές κατακτήσεις Super Cup, δηλαδή έχει το «απόλυτο» σε τρεις συμμετοχές στην ιστορία του!

Τριλίνι: «Να κατακτήσουμε το Super Cup»

Δηλώσεις έκανε ενόψει του ματς ο Ρικάρντο Τριλίνι: «Είναι πάντα ιδιαίτερο να παίζουμε με την ΑΕΚ, είναι ένα ντέρμπι. Το Super Cup είναι δύσκολο, διότι είναι μόνο ένα ματς. Εχουμε δουλέψει πολύ, όπως και η ΑΕΚ, η οποία έχει πολλούς νέους παίκτες. Όπως εμείς, έτσι και αυτοί, προσπαθούν να χτίσουν ένα νέο σύστημα. Εχουμε πολύ καλή άμυνα και πρέπει να τρέξουμε στην κόντρα. Ελπίζουμε, να έχουμε αύριο την καλύτερη βοήθεια του τερματοφύλακά μας και ελπίζουμε, να κατακτήσουμε το Super Cup».

Παράλληλα, ο Πέτρος Κανδύλας πρόσθεσε: «Ξεκινάει η σεζόν. Μπροστά μας, έχουμε το Super Cup. Για εμάς είναι, πλέον, θεσμός, έχουμε κατακτήσει τρία στα τρία! Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή παράδοση που έχουμε χτίσει. Παίζουμε απέναντι σε μία πολύ δυνατή αντίπαλο, την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες είναι σε περίοδο προετοιμασίας, δεν είναι στα επίπεδα που θα παρουσιαστούν μέσα στη σεζόν. Μιλάμε για ένα ντέρμπι, για τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και αναμένεται ένα πολύ σκληρό και δυνατό παιχνίδι».

Headlines:
Markets
Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Economy
Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης
Σπορ 14.09.25

Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών που διεξάγεται στην Κροατία. 

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)
Άλλα Αθλήματα 13.09.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)

Μόλις δύο άλματα χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να περάσει στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Τόκιο. Αντίθετα, ο Γιάννης Ρίζος έμεινε εκτός.

Σύνταξη
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)
Τόκιο 2025 12.09.25

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)

Οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών το Σάββατο (13/9) στην πρώτη μέρα του Τόκιο 2025 - Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και το κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
Κοινές δηλώσεις με Κόστα 15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο