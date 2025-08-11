sports betsson
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Ολυμπιακός: Τα πρώτα φιλικά της ομάδας χάντμπολ
Ολυμπιακός: Τα πρώτα φιλικά της ομάδας χάντμπολ

Γνωστά έγιναν τα φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν στη Handball Premier.

Με καθημερινές προπονήσεις στο «μπαλόνι» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και συγκεκριμένα η ομάδα χάντμπολ των Πειραιωτών, συνεχίζει την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Με τους «ερυθρόλευκους» πρωταθλητές Ελλάδας να μετρούν αντίστροφα για το πρώτο «τεστ» προετοιμασίας τους, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Την Πέμπτη (14/8) στις 15:00, στο Αθλητικό κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι, ο Θρύλος θα αντιμετωπίσει τον Δούκα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική χρονιά, ενώ το διάστημα 18-21/8, θα βρεθεί στη Βέροια, για φιλικά ματς με αντιπάλους τον Φέρωνα και τη Δράμα.

Τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν

14/8 (15:00): Δούκας-Ολυμπιακός

18/8: Φέρων Βέροιας-Ολυμπιακός

20/8: Δράμα-Ολυμπιακός

Πρεμιέρα με ΠΑΟΚ οι «ερυθρόλευκοι»

Το πρόγραμμά της στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Handball Premier έμαθε η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή, από την κλήρωση. Οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας κάνουν πρεμιέρα στην Handball Premier εντός έδρας, στις 20/9, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα του Θρύλου στην Handball Premier 2025-26:

20/9/2025 1η Αγωνιστική – 12η Αγωνιστική 6/12/2025

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΠΑΟΚ

27/9/2025 2η Αγωνιστική – 13η Αγωνιστική 17/1/2026

ΕΣΝ Βριλησσίων-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

1/10/2025 3η Αγωνιστική – 14η Αγωνιστική 24/1/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΑΣΕ Δούκα

4/10/2025 4η Αγωνιστική – 15η Αγωνιστική 7/2/2026

Ιωνικός Bfon-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

11/10/2025 5η Αγωνιστική – 16η Αγωνιστική 14/2/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Ζαφειράκης Νάουσας

18/10/2025 6η Αγωνιστική – 17η Αγωνιστική 21/2/2026

ΓΑΣ Κιλκίς-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

25/10/2025 7η Αγωνιστική – 18η Αγωνιστική 28/2/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Αθηναϊκός Lamway Group

8/11/2025 8η Αγωνιστική – 19η Αγωνιστική 4/3/2026

ΑΕΚ-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

15/11/2025 9η Αγωνιστική – 20η Αγωνιστική 7/3/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-emblem.gr Φέρωνας

22/11/2025 10η Αγωνιστική – 21η Αγωνιστική 11/3/2026

Bianco Monte Δράμα-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

29/11/2025 11η Αγωνιστική – 22η Αγωνιστική 28/3/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Διομήδης Άργους

World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)
Σπορ 10.08.25

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Δύο χρυσά, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας,

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!
Πυγμαχία 10.08.25

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!

Θρήνος στην πυγμαχία, καθώς οι αθλητές Σιγκετόσι Κοτάρι και τον Χιρομάσα Ουρακάουα, αμφότεροι 28 ετών, αποβίωσαν μετά από παρόμοιους τραυματισμούς που υπέστησαν στο ίδιο τουρνουά.

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.08.25

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)

Η Πάουλα Μπαντόσα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν. Μια αυτοκριτική, για τις λανθασμένες επιλογές, που την έκαναν όμως πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο σοφή.

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;
Στρατιωτικοποίηση 11.08.25

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;

Άγνοια είχαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας, όσο και αν το θέλει

Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ
Πολιτική 11.08.25

H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως παρακολουθεί τη φθορά της κυβέρνησης και παρεμβαίνει όταν κρίνει. Η εμφάνιση Τσίπρα την παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη προκαλεί μάλλον ανησυχία στο Μαξίμου.

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου
Κείμενο - καταπέλτης 11.08.25

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ

