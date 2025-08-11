Ολυμπιακός: Τα πρώτα φιλικά της ομάδας χάντμπολ

Με καθημερινές προπονήσεις στο «μπαλόνι» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και συγκεκριμένα η ομάδα χάντμπολ των Πειραιωτών, συνεχίζει την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Με τους «ερυθρόλευκους» πρωταθλητές Ελλάδας να μετρούν αντίστροφα για το πρώτο «τεστ» προετοιμασίας τους, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Την Πέμπτη (14/8) στις 15:00, στο Αθλητικό κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι, ο Θρύλος θα αντιμετωπίσει τον Δούκα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική χρονιά, ενώ το διάστημα 18-21/8, θα βρεθεί στη Βέροια, για φιλικά ματς με αντιπάλους τον Φέρωνα και τη Δράμα.

Τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν

14/8 (15:00): Δούκας-Ολυμπιακός

18/8: Φέρων Βέροιας-Ολυμπιακός

20/8: Δράμα-Ολυμπιακός

Πρεμιέρα με ΠΑΟΚ οι «ερυθρόλευκοι»

Το πρόγραμμά της στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Handball Premier έμαθε η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή, από την κλήρωση. Οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας κάνουν πρεμιέρα στην Handball Premier εντός έδρας, στις 20/9, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα του Θρύλου στην Handball Premier 2025-26:

20/9/2025 1η Αγωνιστική – 12η Αγωνιστική 6/12/2025

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΠΑΟΚ

27/9/2025 2η Αγωνιστική – 13η Αγωνιστική 17/1/2026

ΕΣΝ Βριλησσίων-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

1/10/2025 3η Αγωνιστική – 14η Αγωνιστική 24/1/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΑΣΕ Δούκα

4/10/2025 4η Αγωνιστική – 15η Αγωνιστική 7/2/2026

Ιωνικός Bfon-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

11/10/2025 5η Αγωνιστική – 16η Αγωνιστική 14/2/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Ζαφειράκης Νάουσας

18/10/2025 6η Αγωνιστική – 17η Αγωνιστική 21/2/2026

ΓΑΣ Κιλκίς-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

25/10/2025 7η Αγωνιστική – 18η Αγωνιστική 28/2/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Αθηναϊκός Lamway Group

8/11/2025 8η Αγωνιστική – 19η Αγωνιστική 4/3/2026

ΑΕΚ-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

15/11/2025 9η Αγωνιστική – 20η Αγωνιστική 7/3/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-emblem.gr Φέρωνας

22/11/2025 10η Αγωνιστική – 21η Αγωνιστική 11/3/2026

Bianco Monte Δράμα-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

29/11/2025 11η Αγωνιστική – 22η Αγωνιστική 28/3/2026

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Διομήδης Άργους