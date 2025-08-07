sports betsson
07.08.2025
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός για το Υδάτινο Πάρκο: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά»
Άλλα Αθλήματα 07 Αυγούστου 2025

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός για το Υδάτινο Πάρκο: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την έγκριση της κατασκευής του Υδάτινου Πάρκου στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Spotlight

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση που εξέδωσε, σχετικά με την έγκριση της κατασκευής του Υδάτινου Πάρκου στο ΣΕΦ τόνισε ότι ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα για τον Αυτοκράτορα του ελληνικού πόλο και της κολύμβησης.

Την Τετάρτη 6 Αυγούστου εγκρίθηκε και επίσημα από την Περιφερειακή Επιτροπή η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει το δικό του Υδάτινο Πάρκο στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:

«Με συγκίνηση, υπερηφάνεια και απόλυτη ικανοποίηση ανακοινώνουμε πως ένα διαχρονικό όνειρο της ερυθρόλευκης οικογένειας παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά: η κατασκευή του νέου, σύγχρονου, υδάτινου πάρκου εγκρίθηκε και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αποκτά επιτέλους την έδρα που του αξίζει για τα τμήματα του υγρού στίβου.

Ο Αυτοκράτορας του ελληνικού πόλο και της κολύμβησης αποκτά το σπίτι που δικαιούται.

Ο Ολυμπιακός είναι ο βασικός αιμοδότης των εθνικών ομάδων και στηρίζει με κάθε τρόπο τον ελληνικό αθλητισμό, με παρουσία σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με διεθνείς επιτυχίες και με προσφορά που ξεπερνά μόνο φέτος τα 3 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και την Εφορία.

Όλα αυτά χωρίς να διαθέτει, μέχρι σήμερα, δικές του εγκαταστάσεις. Όλα αυτά με τη δύναμη της πίστης, της δουλειάς και της ιστορίας του.

Μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, αφοσίωσης και διεκδικήσεων, το δίκαιο αποδόθηκε.

Η ιστορική αυτή στιγμή είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδρομής και ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. οφείλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν, καθένας από το δικό του μετερίζι, ώστε αυτό το έργο να πάρει το δρόμο της υλοποίησης.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, στον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον άνθρωπο που εδώ και 15 χρόνια στηρίζει ηθικά και οικονομικά, με συνέπεια και αυταπάρνηση, όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, αποτελώντας τον σταθερό πυλώνα της διαρκούς ανόδου και των επιτυχιών του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα. Από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός και στυλοβάτης αυτής της προσπάθειας. Η υπόσχεση που είχε δώσει εδώ και χρόνια, γίνεται σήμερα πράξη. Με διαρκή παρουσία, έμπρακτη στήριξη και καθοριστική συμβολή, συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός ονείρου ζωής για τον Ολυμπιακό.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε και προς την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά στον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος ενέταξε τη δημιουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο κολυμβητικών εγκαταστάσεων στην Αττική και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο.

Αντίστοιχα, σημαντική ήταν και η συμβολή της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κας Σταυρούλας Αντωνάκου, η οποία στήριξε σταθερά την προώθηση του έργου από την πλευρά της Περιφέρειας.

Ο Ολυμπιακός ευχαριστεί ακόμη τη Διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ειδικότερα την Πρόεδρο κα Χριστίνα Τσιλιγκίρη, για τη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή της στην επίλυση δυσκολιών που παρουσιάστηκαν. Χωρίς τη στήριξή της, πολλά από τα εμπόδια που προέκυψαν ίσως δεν είχαν ξεπεραστεί.

Έτσι προχώρησε το όραμα της Ολυμπιακής Πολιτείας που αποτελούσε επιθυμία και ανάγκη όλου του κόσμου του Ολυμπιακού. Είναι το όνειρο που μοιραζόμαστε όλοι μας. Να έχει κάθε τμήμα του Θρύλου το δικό του σπίτι, ώστε οι ομάδες μας να πάψουν να… περιπλανώνται από δήμο σε δήμο και να στεγαστούν, όπως τους αξίζει, σε εγκαταστάσεις που αξίζουν στο μεγαλείο του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου.

Ακόμα και σήμερα, πέντε τμήματα του Ολυμπιακού παραμένουν ουσιαστικά χωρίς έδρα. Το βόλεϊ ανδρών και γυναικών, το μπάσκετ γυναικών παρά το γεγονός ότι αγωνίζονται στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως το Champions League και η Euroleague και τα δύο τμήματα Χάντμπολ, συνεχίζουν να φιλοξενούνται σε άλλες έδρες (εκτός Πειραιά).

Η δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού γηπέδου, που θα τα στεγάσει, σε όμορο ή παρακείμενο χώρο στον ευρύτερο άξονα δεν είναι επιθυμία. Είναι δίκαιο αίτημα. Είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει, για να ολοκληρωθεί η πραγματική Ολυμπιακή Πολιτεία στον Πειραιά. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχει κάποιος που να μη θέλει να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα.

Η ιστορία συνεχίζεται. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γράφει τα επόμενα κεφάλαιά της με έργα, όχι με λόγια».

