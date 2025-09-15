On Field

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.