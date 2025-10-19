Ιστορική νίκη στο χάντμπολ γυναικών για τον Ολυμπιακό (30-22)

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις φετινές της υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών η ομάδα χάντμπολ γυναικών του Ολυμπιακού, επικρατώντας εκτός έδρας του ΔΑΣ Ζεφυρίου με σκορ 22–30. Ο αγώνας διεξήχθη την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καπανδριτίου.

Οι «ερυθρόλευκες» παρουσίασαν σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Με αποτελεσματική άμυνα και γρήγορες επιθέσεις, κατάφεραν να «χτίσουν» σταδιακά μια ασφαλή διαφορά στο σκορ, φτάνοντας δίκαια στη νίκη.

Από πλευράς Ολυμπιακού ξεχώρισαν η Βασιλίνα Ωρολόγα, η οποία σημείωσε και το πρώτο γκολ του αγώνα, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με επτά τέρματα, καθώς και η Ελευθερία Σιτζάκη, που συνέβαλε καθοριστικά τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Εξαιρετική παρουσία είχε και η Μαρία Ρέμμα, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ του αγώνα με εννέα γκολ.

Η διακύμανση:

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-5, 5-8, 7-11, 10-11, 12-13, 15-17, 15-21, 17-24, 18-28, 20-28, 22-30.

ΔΑΣ Ζεφυρίου: (Κουφουδάκης Νικόλαος): Δημάκη Γεωργία, Χούλη Μαρία, Νίνου Ειρήνη Μαρία, Παρούση Μαρκέλλα, Γραβιά Αθανασία, Χατζηγεωργίου Ευαγγελία, Κουτροδήμου Χριστίνα, Κασνέστη Μυρτώ, Πούλια Ελένη, Ιγιαγκμπόρ Ειρήνη, Μανάλη Σοφία, Αναγνωστοπούλου Ζωή, Ζούλου Ειρήνη, Βαμβακά Αλεξάνδρα, Πούλια Αγγελική, Μαλάμη Αναστασία.

Ολυμπιακός Σ.ΦΠ. (Νίκος Γραμματικός): Ανδριώτη Ζωή-Άννα, Πασχαλούδη Καλλιόπη, Ωρολογά Βασιλικλη-Στυλιανή, Σιγάλα Ναταλία-Ελπίδα, Τεμπέλη Γεωργία, Σιτζάκη Ελευθερία, Ρέμμα Μαρία, Ριζογιάννη Αγγελική, Σελημάϊ Ελένη, Βεντούρη Άννα, Ταμβακίδη Ελένη, Μπονέλη Μαρία-Κωνσταντίνα, Χαρδαλάκη Λουκία, Γκουτέρη Δήμητρα, Αθανασιάδη Μαρία, Νομικού Άννα.

Δηλώσεις:

Νίκος Γραμματικός: «Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν υπήρχε σίγουρα άγχος από τα κορίτσια αυτό φάνηκε και από τις τελικές προσπάθειες που είχαμε. Είχαμε πάρα πολλές χαμένες φάσεις. Είμαι, όμως, πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όπως είπα και στα κορίτσια, το καλύτερό μας ημίχρονο ήταν το δεύτερο· εκεί νομίζω πως παρουσιαστήκαμε αρκετά καλοί στην άμυνα, και γενικά οι επιλογές μας στην επίθεση ήταν πιο μελετημένες.

Βρεθήκαμε πολλές φορές στα έξι μέτρα, αλλά όπως είπα και πριν είναι το πρώτο παιχνίδι: υπάρχει απειρία, υπάρχει άγχος. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη και το Ζεφύρι, που παρουσίασε μία ομάδα όπως κι εμείς, είχε δύο-τρία κορίτσια ενήλικες. Θέλω να τονίσω ότι ο στόχος μας είναι καθαρά η παρουσία των κοριτσιών, για να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη. Δεν σημαίνει κάτι άλλο αυτό όμως θα μπαίνουμε πάντα να διεκδικούμε τον κάθε αγώνα.

Έτσι κι αλλιώς, αυτό κάνει ο Ολυμπιακός. Εμείς θα πορευτούμε με νεάνιδες, κορασίδες και, ίσως κάποια στιγμή, να δούμε και παγκορασίδες. Και πάλι, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια.»

Βασιλίνα Ωρολογά: «Ήταν η πρώτη αγωνιστική και είμαι πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να βάλω το πρώτο γκολ και να δώσω ώθηση στην ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη νίκη· ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά πιστεύω πως δείξαμε συγκέντρωση και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Προφανώς και υπήρχαν λάθη, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε και να προχωρήσουμε στους επόμενους αγώνες, ώστε να τα πάμε ακόμη καλύτερα. Είμαι πολύ περήφανη για τα κορίτσια και πιστεύω πως όλο το καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ μας φαίνεται μέσα στο γήπεδο.»