Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»

Με το απόλυτο των νικών συνέχισε τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακός στην Water Polo League, ο οποίος επικράτησε της ΝΕ Πατρών με 20-4 στο «Παπαστράτειο», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της, κάνοντας έτσι το 3/3 στη διοργάνωση.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ολυμπιακός οποίος δέχθηκε το πρώτο του γκολ (13-1) στο φινάλε (0:20) του ημιχρόνου και προηγήθηκε με +19 (20-1), πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κυριάρχησε απόλυτα των φιλοξενούμενων και «πήρε» με χαρακτηριστική άνεση το ματς, διευρύνοντας το νικηφόρο του σερί στο πρωτάθλημα…

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 10-0, με την Πλευρίτου στην κόντρα (0:11). Στο φινάλε (0:20) του δεύτερου οκτάλεπτου, ο Θρύλος δέχθηκε το πρώτο του γκολ (13-1) από την ομάδα της Πάτρας, όμως «απάντησε» με την Νίνου (0:05) και ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 14-1.

Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο, με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο 19-1, με σουτ της Μπίκου από την περιφέρεια (1:13). Στην τέταρτη και τελευταίο περίοδο, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +19 (20-1), με την Μπίκου (7:23), ενώ στη συνέχεια, δέχθηκε τρία τέρματα από την ΝΕ Πατρών και επικράτησε με 20-4.

Τα οκτάλεπτα: 10-0, 4-1, 5-0, 1-3

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Σάντα, Κραβαρίτη, Αντριους 3, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου 2, Πλευρίτου 5, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 3, Λαναρά

ΝΕ Πατρών: Α. Κοντάκου, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίθ, Ζήκου, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου 1, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπένου, Κακαίδη, Πολίτη, Λαμπάτου, Αρνα

Δηλώσεις:

Αναστασία-Μαρία Μπίκου: «Μία ακόμη καλή εμφάνιση από την ομάδα μας. Σίγουρα, υπήρχε διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, όμως εμείς κάναμε το παιχνίδι μας, διότι αντιμετωπίζουμε κάθε αντίπαλο με την ίδια σοβαρότητα. Παράλληλα, δουλέψαμε και αρκετά πράγματα που κάνουμε στις προπονήσεις, ενώ αγωνιστήκαμε και αρκετά νεαρά κορίτσια. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, διότι και η φετινή σεζόν είναι πολύ απαιτητική».