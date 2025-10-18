sports betsson
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18 Οκτωβρίου 2025 | 22:59

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Με το «δεξί» στο φετινό πρωτάθλημα «μπήκε» η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «τρεμπλούχες» Ελλάδας νίκησαν με 3-1 σετ (23-25, 25-11, 25-8, 25-23) την Θέτιδα Βούλας στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την 1η αγωνιστική της Volley League.

Κορυφαία για τις «ερυθρόλευκες» η Στεβάνοβιτς, με 16 πόντους, με 13/14 επιθέσεις, δύο μπλοκ και έναν άσο! Πρώτη σκόρερ η Αμπντεραχίμ, με 21 πόντους, ενώ ακολούθησε η Κούμπουρα, με 19. Πέντε άσους μέτρησε η πασαδόρος Ντι Ιούλιο!
Ο αγώνας ήταν σαν… καρδιογράφημα με φοβερές εναλλαγές στο πρώτο και στο τέταρτο σετ, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός. Όπως και στην αρχή, καθώς στην εκκίνηση του ματς προηγήθηκε με 7-1 και 8-4, αλλά η Θέτις απάντησε για το 8-10 με τα σερβίς της Νικολογιάννη. Από εκείνο το σημείο άρχισε μια μάχη πόντο με πόντο για να φτάσουμε στο 23-23 που έγινε 23-25 με επιθέσεις των Τζόνσον, Βλαχάκη.

Στα επόμενα δύο σετ όμως τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ήταν εντυπωσιακές, περιόρισαν τη Θέτιδα σε πολύ χαμηλά ποσοστά στην επίθεση (15% στο 2ο και 22% στο 3ο) με το 2-1 να έρχεται πολύ άνετα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά και το επόμενο σετ (3-0 με δύο άσσους της Ντι Ιούλιο) και λίγο αργότερα το 11-10 έγινε 15-10 με συνεχόμενες κόντρα επιθέσεις, ωστόσο ακολούθησε ένα τρομερό σερί από λάθη στην επίθεση με τις αθλήτριες του Γιάννη Νικολάκη να προηγούνται 16-19 τρέχοντας επιμέρους σκορ 1-9 (!). Η Θέτις κράτησε αυτό το +3 μέχρι το 19-22, όμως το ξέσπασμα της Αμπντεραχίμ έφερε νέα ανατροπή (23-22) και στο 23-23 χαμένο σερβίς της Ούτερμπακ και επίθεση της Κούμπουρα χάρισαν το τρίποντο στον Ολυμπιακό.

Δηλώσεις:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (προπονητής Ολυμπιακού): «Δεν έμεινα ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργήσαμε στις στιγμές που το αποτέλεσμα ήταν οριακό, κοντά στο τέλος του σετ δηλαδή. Σαν να δείξαμε λίγο άγχος, αλλά εντάξει, είμαστε στην αρχή ακόμα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ πάνω σε αυτό, ψυχολογικά, αλλά και σε επίπεδο τεχνικής, τακτικής και όλων των άλλων τομέων. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε».

Τα σετ (3-1 σε 1.43): 23-25 (31′), 25-11 (21’’), 25-8 (20′), 25-23 (31′)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-15, 20-21, 23-25

2ο σετ: 8-2, 16-6, 21-9, 25-11

3ο σετ: 8-0, 16-4, 21-6, 25-8

4ο σετ: 8-6, 15-16, 18-21, 25-23

Τα σετ: 3-1 (23-25, 25-11, 25-08, 25-23) σε 103′.
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 70 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 12 (8/9 επ., 4 μπλοκ), Κούμπουρα 19 (18/46 επ., 1 άσσος), Στεβάνοβιτς 16 (13/14 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 21 (20/39 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-25% άριστες), Κονέο 10 (9/30 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ.-57% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ.-20% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ).
ΑΣΠ Θέτις (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1/3 επ.), Βλαχάκη 7 (5/24 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ.-24% άριστες), Κλαρκ 14 (10/17 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ούτερμπακ 9 (9/33 επ.), Ματσαρόκη 2 (2/6 επ.), 8 (4/21 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 31% υπ.-17% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 31% υπ.-23% άριστες), Γκιαούρη 1 (1/3 επ.), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση 1 (1/2 επ.), Πάλαγκα 2 (2/6 επ., 75% υπ.-50% άριστες).

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός
Πόλο 18.10.25
Πόλο 18.10.25

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 18.10.25

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κιλκίς – Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»
Αθλητισμός & Σπορ 18.10.25
Αθλητισμός & Σπορ 18.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»

Φουλ αγωνιστική δράση σε πολλά σπορ το Σάββατο (18/10), με τις αναμετρήσεις της Super League αλλά και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. - Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
Άλλα Αθλήματα 17.10.25
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το Μπερναμπέου εισέρχεται δυναμικά στο εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο του αμερικανικού ποδοσφαίρου — ένα βήμα που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Τένις 16.10.25
Τένις 16.10.25

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του

Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»
Πόλο 15.10.25
Πόλο 15.10.25

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ήταν και πάλι επιβλητική στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της ομάδας της Πάτρας με το εμφατικό 20-4 για να κάνει το 3Χ3 και να συνεχίσει αήττητη.

Σύνταξη
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες
Αθλητισμός & Σπορ 15.10.25
Αθλητισμός & Σπορ 15.10.25

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες

Από τη στιγμή που το Κράτος αδυνατεί να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό αυτά που δικαιώνεται, το ρόλο του αναλαμβάνει η ΕΟΕ σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ισίδωρο Κούβελο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
