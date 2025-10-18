Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Με το «δεξί» στο φετινό πρωτάθλημα «μπήκε» η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «τρεμπλούχες» Ελλάδας νίκησαν με 3-1 σετ (23-25, 25-11, 25-8, 25-23) την Θέτιδα Βούλας στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την 1η αγωνιστική της Volley League.

Κορυφαία για τις «ερυθρόλευκες» η Στεβάνοβιτς, με 16 πόντους, με 13/14 επιθέσεις, δύο μπλοκ και έναν άσο! Πρώτη σκόρερ η Αμπντεραχίμ, με 21 πόντους, ενώ ακολούθησε η Κούμπουρα, με 19. Πέντε άσους μέτρησε η πασαδόρος Ντι Ιούλιο!

Ο αγώνας ήταν σαν… καρδιογράφημα με φοβερές εναλλαγές στο πρώτο και στο τέταρτο σετ, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός. Όπως και στην αρχή, καθώς στην εκκίνηση του ματς προηγήθηκε με 7-1 και 8-4, αλλά η Θέτις απάντησε για το 8-10 με τα σερβίς της Νικολογιάννη. Από εκείνο το σημείο άρχισε μια μάχη πόντο με πόντο για να φτάσουμε στο 23-23 που έγινε 23-25 με επιθέσεις των Τζόνσον, Βλαχάκη.

Στα επόμενα δύο σετ όμως τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ήταν εντυπωσιακές, περιόρισαν τη Θέτιδα σε πολύ χαμηλά ποσοστά στην επίθεση (15% στο 2ο και 22% στο 3ο) με το 2-1 να έρχεται πολύ άνετα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά και το επόμενο σετ (3-0 με δύο άσσους της Ντι Ιούλιο) και λίγο αργότερα το 11-10 έγινε 15-10 με συνεχόμενες κόντρα επιθέσεις, ωστόσο ακολούθησε ένα τρομερό σερί από λάθη στην επίθεση με τις αθλήτριες του Γιάννη Νικολάκη να προηγούνται 16-19 τρέχοντας επιμέρους σκορ 1-9 (!). Η Θέτις κράτησε αυτό το +3 μέχρι το 19-22, όμως το ξέσπασμα της Αμπντεραχίμ έφερε νέα ανατροπή (23-22) και στο 23-23 χαμένο σερβίς της Ούτερμπακ και επίθεση της Κούμπουρα χάρισαν το τρίποντο στον Ολυμπιακό.

Δηλώσεις:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (προπονητής Ολυμπιακού): «Δεν έμεινα ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργήσαμε στις στιγμές που το αποτέλεσμα ήταν οριακό, κοντά στο τέλος του σετ δηλαδή. Σαν να δείξαμε λίγο άγχος, αλλά εντάξει, είμαστε στην αρχή ακόμα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ πάνω σε αυτό, ψυχολογικά, αλλά και σε επίπεδο τεχνικής, τακτικής και όλων των άλλων τομέων. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε».

Τα σετ (3-1 σε 1.43): 23-25 (31′), 25-11 (21’’), 25-8 (20′), 25-23 (31′)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-15, 20-21, 23-25

2ο σετ: 8-2, 16-6, 21-9, 25-11

3ο σετ: 8-0, 16-4, 21-6, 25-8

4ο σετ: 8-6, 15-16, 18-21, 25-23