Κιλκίς – Ολυμπιακός 23-43: Άνετη νίκη για τους Ερυθρόλευκους και 6Χ6

Μετά την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup, με δύο νίκες (28-34, 38-25) επί της Αλμπατρο Σιρακούζα στην Ηλιούπολη, για τη φάση των «64», ο Ολυμπιακός επέστρεψε νικηφόρα στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Το Σάββατο (18/10) το απόγευμα, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας νίκησαν με 43-23 τον ΓΑΣ Κιλκίς εκτός έδρας, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier και έκαναν το «έξι στα έξι», με πρώτο σκόρερ τον Εσκαλόνα, με επτά γκολ (πέντε ο Κρέσιτς).

Ο Θρύλος πραγματοποίησε άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση, σε επίθεση και άμυνα, κυριάρχησε απόλυτα στο ματς και έφυγε από την έδρα του ΓΑΣ Κιλκίς με την έκτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα!

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (1-3), αλλά ανέβασε «στροφές» και αντέδρασε με 4-0 σερί, παίρνοντας προβάδισμα με 5-3, με γκολ του Σάββα (6:12). Οι πρωταθλητές Ελλάδας «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +9 (8-17), με τον Σλίσκοβιτς, στο 18:12, με τον Εσκαλόνα να ανεβάζει τη διαφορά στο +10 (11-21), με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (28:10). Ο Θρύλος «έκλεισε» το ημίχρονο μπροστά με 22-12, χάρη σε γκολ του Τζίμπουλα στην κόντρα (29:50).

Στο 4ο λεπτό του δεύτερου μέρους, ο Εσκαλόνα έδωσε «αέρα» +12 (14-26) στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έφτασαν στο +15 (18-33), στο 46:30, με τον Παπάζογλου. Στο 55:18, ο Κρέσιτς «έγραψε» το +18 (21-39), με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με +19 (23-42), με τέρμα του Εσκαλόνα στην κόντρα, δύο λεπτά πριν από το φινάλε. Στο 59:30, ο Εσκαλόνα ήταν αυτός που έδωσε +20 προβάδισμα, διαμορφώνοντας το τελικό 43-23 υπέρ των πρωταθλητών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 7, Κρέσιτς 5, Βίντα 2, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Σλίσκοβιτς 4, Τσαναξίδης 1, Πέσο 2, Σούργκιελ 4, Μάνθος 2, Μπάρος 3, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 1.

«Παίξαμε καλή άμυνα, πετύχαμε εύκολα γκολ»

Δηλώσεις:

Γκρέκα Κρέσιτς: «Ηταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Χρειαστήκαμε λίγα λεπτά για να μπούμε στο παιχνίδι, αλλά παίξαμε καλά στην άμυνα. Ο τερματοφύλακάς μας ήταν, επίσης, καλός, γι’ αυτό και πετύχαμε πολλά εύκολα γκολ και πήραμε διαφορά πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, συνεχίσαμε με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε το παιχνίδι και φτάσαμε εύκολα στη νίκη».