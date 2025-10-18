sports betsson
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Κιλκίς – Ολυμπιακός 23-43: Άνετη νίκη για τους Ερυθρόλευκους και 6Χ6
Άλλα Αθλήματα 18 Οκτωβρίου 2025 | 19:35

Κιλκίς – Ολυμπιακός 23-43: Άνετη νίκη για τους Ερυθρόλευκους και 6Χ6

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 43-23 το Κιλκίς εκτός έδρας και συνεχίζει απτόητος την πορεία του στη Handball Premier.

Σύνταξη
Μετά την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup, με δύο νίκες (28-34, 38-25) επί της Αλμπατρο Σιρακούζα στην Ηλιούπολη, για τη φάση των «64», ο Ολυμπιακός επέστρεψε νικηφόρα στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Το Σάββατο (18/10) το απόγευμα, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας νίκησαν με 43-23 τον ΓΑΣ Κιλκίς εκτός έδρας, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier και έκαναν το «έξι στα έξι», με πρώτο σκόρερ τον Εσκαλόνα, με επτά γκολ (πέντε ο Κρέσιτς).

Ο Θρύλος πραγματοποίησε άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση, σε επίθεση και άμυνα, κυριάρχησε απόλυτα στο ματς και έφυγε από την έδρα του ΓΑΣ Κιλκίς με την έκτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα!

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (1-3), αλλά ανέβασε «στροφές» και αντέδρασε με 4-0 σερί, παίρνοντας προβάδισμα με 5-3, με γκολ του Σάββα (6:12). Οι πρωταθλητές Ελλάδας «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +9 (8-17), με τον Σλίσκοβιτς, στο 18:12, με τον Εσκαλόνα να ανεβάζει τη διαφορά στο +10 (11-21), με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (28:10). Ο Θρύλος «έκλεισε» το ημίχρονο μπροστά με 22-12, χάρη σε γκολ του Τζίμπουλα στην κόντρα (29:50).

Στο 4ο λεπτό του δεύτερου μέρους, ο Εσκαλόνα έδωσε «αέρα» +12 (14-26) στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έφτασαν στο +15 (18-33), στο 46:30, με τον Παπάζογλου. Στο 55:18, ο Κρέσιτς «έγραψε» το +18 (21-39), με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με +19 (23-42), με τέρμα του Εσκαλόνα στην κόντρα, δύο λεπτά πριν από το φινάλε. Στο 59:30, ο Εσκαλόνα ήταν αυτός που έδωσε +20 προβάδισμα, διαμορφώνοντας το τελικό 43-23 υπέρ των πρωταθλητών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 7, Κρέσιτς 5, Βίντα 2, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Σλίσκοβιτς 4, Τσαναξίδης 1, Πέσο 2, Σούργκιελ 4, Μάνθος 2, Μπάρος 3, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 1.

«Παίξαμε καλή άμυνα, πετύχαμε εύκολα γκολ»

Δηλώσεις:

Γκρέκα Κρέσιτς: «Ηταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Χρειαστήκαμε λίγα λεπτά για να μπούμε στο παιχνίδι, αλλά παίξαμε καλά στην άμυνα. Ο τερματοφύλακάς μας ήταν, επίσης, καλός, γι’ αυτό και πετύχαμε πολλά εύκολα γκολ και πήραμε διαφορά πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, συνεχίσαμε με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε το παιχνίδι και φτάσαμε εύκολα στη νίκη».

googlenews

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός
Πόλο 18.10.25

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 18.10.25

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κιλκίς – Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»
Αθλητισμός & Σπορ 18.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»

Φουλ αγωνιστική δράση σε πολλά σπορ το Σάββατο (18/10), με τις αναμετρήσεις της Super League αλλά και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. - Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το Μπερναμπέου εισέρχεται δυναμικά στο εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο του αμερικανικού ποδοσφαίρου — ένα βήμα που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Τένις 16.10.25

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του

Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»
Πόλο 15.10.25

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ήταν και πάλι επιβλητική στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της ομάδας της Πάτρας με το εμφατικό 20-4 για να κάνει το 3Χ3 και να συνεχίσει αήττητη.

Σύνταξη
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες
Αθλητισμός & Σπορ 15.10.25

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες

Από τη στιγμή που το Κράτος αδυνατεί να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό αυτά που δικαιώνεται, το ρόλο του αναλαμβάνει η ΕΟΕ σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ισίδωρο Κούβελο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)
Άλλα Αθλήματα 15.10.25

Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, απέναντι στον καρκίνο, πέτυχε η Καναδή βολεϊμπολίστρια, Αλίσια Όγκομς, η οποία ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της, τον ΑΟ Θήρας που «της έσωσε τη ζωή»! - Τι απάντησε ο σύλλογος της Σαντορίνης.

Σύνταξη
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Culture Live 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Σύνταξη
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους
Μαζική συμμετοχή 18.10.25

Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ - Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους [Εικόνες]

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Η Μύκονος Betsson έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Ρέι που σημείωσε 22 πόντους, πήρε σπουδαία νίκη στο Ιβανώφειο, με 73-80 επί του Ηρακλή η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία της στη Basket League.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
