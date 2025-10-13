Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα 38-25: Άνετοι, ωραίοι και στους «32» οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 απέναντι στην Αλμπάτρο Σιρακούσα, επικρατώντας της ιταλικής ομάδας στην Ηλιούπολη με 38-25 και έβαλε… πλώρη για την φάση των «32» του EHF European Cup.

Mεγάλοι πρωταγωνιστές για ένα ακόμη παιχνίδι για τους Πειραιώτες οι Σάββας Σάββας και Σλίσκοβιτς, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί επιθετικά και σφράγισαν την επικράτηση του Ολυμπιακού και την πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το ματς με τρία γρήγορα γκολ του Σάββα Σάββα και πήρε το προβάδισμα με 4-2 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Οι Ιταλοί στη συνέχεια μείωσαν την διαφορά και με γκολ του Βίντσι έφτασαν στο -1 και σκορ 7-6. Ο Ολυμπιακός με δύο κολλητά γκολ του Σλίσκοβιτς έκανε το 10-6.

Οι ερυθρόλευκοι μετά τα μισά του πρώτου ημιχρόνου έκαναν και το 11-7 με γκολ του Κανέτε, ανοίγοντας τη διαφορά τους από τους Ιταλούς. Ο Ανγκιολίνι έκανε το 14-9 για τους Ιταλούς, με τον Σλισκοβιτς να κάνει το 15-9 λίγο πριν το τέλος του πρώτου μισαώρου. Το ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +6 και σκορ 17-11.

Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και ανέβασε κι άλλο τη διαφορά με τον Σάββα Σάββα να δίνει προβάδισμα επτά τερμάτων στους Πειραιώτες και σκορ 20-13. Ο Τζίμπουλας με γκολ του έκανε το 23-15, για να μειώσει σε 23-16 για την Αλμπάτρο ο Χαζέμ.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι ρυθμούς στη συνέχεια και με γκολ του Πασσιά έκανε και το 28-21, ενώ ο Σλισκοβιτς έκανε το 29-21. Οι Πειραιώτες με δύο γκολ του Κρέτσιτς και ένα του Πασσιά, ανέβασαν τη διαφορά στο +9 και στο 32-23.

Με γκολ του Βίντα ο Ολυμπιακός ξέφυγε και με διψήφια διαφορά, καθώς έφτασε στο +11 και σκορ 35-24. Ο Τσαναχίδης λίγο πριν το τέλος του ματς με γκολ του έκανε και το 37-24. Το ματς ολοκληρώθηκε με 38-25 υπέρ των Πειραιωτών οι οποίοι πήραν το εισιτήριο για τους «32» του EHF European Cup.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 6, Κρέσιτς 3, Βίντα 2, Τζίμπουλας 3, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 4, Σούργκιελ, Μπάρος 3, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 6