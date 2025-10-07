Ολυμπιακός – Ζαφειράκης 41-22: Εύκολα το 5 στα 5 οι «ερυθρόλευκοι»

Εύκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή απέναντι στον Ζαφειράκη Νάουσας. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση με 41-22, εντός έδρας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Οι Πειραιώτες ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στην αναμέτρηση, από την αρχή έως το τέλος, συνεχίζοντας έτσι το εντυπωσιακό τους ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, αφού πλέον μετρούν πέντε θετικά αποτελέσματα στους ισάριθμους αγώνες που έχουν κληθεί να δώσουν μέχρι στιγμής εντός συνόρων. Προηγήθηκαν με +15 (24-9) στο πρώτο ημίχρονο και έφτασαν στο +19 (29-10, 39-20) στο δεύτερο, επικρατώντας τελικά με χαρακτηριστική άνεση της ομάδας της Νάουσας στην Ηλιούπολη.

Στροφή στην Ευρώπη

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι στρέφει, πλέον, την προσοχή της στην Ευρώπη, αφού έχει μπροστά της δύο ματς με την ιταλική Αλμπατροζ Σιρακούζα στην Ηλιούπολη, το Σάββατο (11/10, 19:30) και τη Δευτέρα (13/10, 19:30), για τη φάση των «64» του EHF European Cup.

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα (4:10) του ματς, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1, με γκολ του Κρέσιτς, αλλά στη συνέχεια, ισοφαρίστηκε (3-3, 4-4). Από τότε, όμως, οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν… κοίταξαν ξανά πίσω, «έσφιξαν» στην άμυνα και πάτησαν «γκάζι» στην επίθεση, φτάνοντας στο +9 (15-6), με τη συμπλήρωση 21 λεπτών, με τέρμα του γκολκίπερ Ντιόγκο Βαλέριο σε κενή εστία! Στο 25:21, ο Εσκαλόνα ανέβασε τη διαφορά στο +12 (19-7), ενώ ήταν και αυτός που διαμόρφωσε το +15 (24-9) του ημιχρόνου, στο 29:58. Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τον Εσκαλόνα να φτάνει τα επτά προσωπικά γκολ (36:30), δίνοντας «αέρα» +19 (29-10) στον Θρύλο. Στο 55ο λεπτό, ο Πέσο «έγραψε» το 38-19, ενώ «βρήκε» δίχτυα και στο 59:36, για το τελικό 41-22 των «ερυθρόλευκων».

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 4-4, 10-5, 13-6, 18-7, 24-9 (ημχ.) 27-10, 31-14, 31-16, 35-17, 38-19, 41-22

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Εσκαλόνα 7, Κρέσιτς 4, Βίντα 2, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 3, Πέσο 6, Σούργκιελ 2, Μάνθος 1, Μπάρος 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 1

Ζαφειράκης Νάουσας (Κώστας Δεληγιάννης): Μπόλας 4, Τσαγκεράς, Τσιγαρίδας 1, Πέιτς 5, Τσάτσας 6, Μπάρμπας, Μισαηλίδης, Αθανασιάδης 5, Πινακούδης, Σιγγιρίδης, Φύκατας, Τζάτσκας, Μπιτέρνας 1