Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το αήττητο σερί στη Handball Premier, αφού οι Πειραιώτες έκαναν το 4/4 με την επικράτηση 29-28 κόντρα στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και συνεχίζουν την εξαιρετική πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετώπισαν τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας εκτός έδρας σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε… θρίλερ, αφού αρχικά η αντίπαλος του Ολυμπιακού προηγήθηκε στο ημίχρονο. Όμως, οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν ανώτεροι και εν τέλει επικράτησαν στον αγώνα με το νικητήριο γκολ του Σάββα (29-28).

Με το προβάδισμα ο Ιωνικός στο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά στο πρώτο ημίχρονο αφού οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 7-3 και κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Όμως, ο Ιωνικός έβγαλε αντίδραση και «ψαλίδισε» γρήγορα τη διαφορά και το προβάδισμα των τεσσάρων γκολ των ερυθρόλευκων, αφού το σκορ στη συνέχεια διαμορφώθηκε σε 7-6, για να έρθει αργότερα και η ισοπαλία στο 8-8. Στη συνέχεια, η ομάδα του Ιωνικού πέρασε μπροστά για το 10-9 και το ημίχρονο «έκλεισε» με τον αγώνα να πηγαίνει στον πόντο, με το σύλλογο της Νέας Φιλαδέλφειας να πηγαίνει στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 15-13.

Αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε…. θρίλερ,

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω ακόμα και με τρία τέρματα (16-13, 18-15), όμως αντέδρασαν και προσπέρασαν με 20-19, με τον Παπάζογλου (36:12), με τον Πασσιά να δίνει «αέρα» +2 (21-23), στο 44:10. Στο 49:40, ο Κανιέτε ανέβασε τη διαφορά στο +3 (22-25) και στο 51:49, ο Σλίσκοβιτς «έγραψε» το +4 (23-27), με τον Θρύλο να έχει τον έλεγχο. Ωστόσο, ο Ιωνικός «επέστρεψε» ξανά και ισοφάρισε σε 28-28. Στο τελευταίο λεπτό του ματς (58:56), ο Σάββας «βρήκε» δίχτυα και έδωσε τη νίκη (28-29) στον Ολυμπιακό στο Καματερό.

Μετά το φινάλε του παιχνιδιού ο Σάββας Σάββας δήλωσε: «Πολύ ανταγωνιστικός ματς. Είχαμε κάποιες καλές περιόδους, αλλά και κάποια σημεία τα οποία δεν διαχειριστήκαμε καλά. Σίγουρα, κάναμε λάθη. Στο τέλος, είχαμε τον χαρακτήρα να πάρουμε τη νίκη. Θα δούμε τα λάθη μας, θα αναλύσουμε το παιχνίδι. Σημασία έχει, ότι κερδίσαμε. Αυτό κρατάμε και συνεχίζουμε».

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 3-7, 6-8, 8-8, 11-11, 15-13 (ημχ.), 19-18, 20-20, 21-23, 22-25, 25-27, 28-29

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Σαραβάνος, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Λιόλιος 4, Ηλιόπουλος 4, Ι. Βασιλείου 2, Κοσκινάς, Νάκος 2, Ρούσος 7, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης, Π. Αϊβαλιώτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα, Βίντα 1, Τζίμπουλας 7, Παπάζογλου 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Τσαναξίδης 1, Πέσο 1, Μάνθος, Μπάρος, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 7

Διαιτητές: Γερουλάνος-Χρόνης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 3-0, Πέναλτι: 1/1-1/2