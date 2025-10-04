sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό
Άλλα Αθλήματα 04 Οκτωβρίου 2025 | 18:51

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό

Σε παιχνίδι «θρίλερ» ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Ιωνικού Ν.Φ. με 29-28 και διεύρυνε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση, καθώς έκανε το 4/4. Το νικητήριο γκολ ο Σάββας.

Spotlight

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το αήττητο σερί στη Handball Premier, αφού οι Πειραιώτες έκαναν το 4/4 με την επικράτηση 29-28 κόντρα στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και συνεχίζουν την εξαιρετική πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετώπισαν τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας εκτός έδρας σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε… θρίλερ, αφού αρχικά η αντίπαλος του Ολυμπιακού προηγήθηκε στο ημίχρονο. Όμως, οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν ανώτεροι και εν τέλει επικράτησαν στον αγώνα με το νικητήριο γκολ του Σάββα (29-28).

Με το προβάδισμα ο Ιωνικός στο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά στο πρώτο ημίχρονο αφού οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 7-3 και κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Όμως, ο Ιωνικός έβγαλε αντίδραση και «ψαλίδισε» γρήγορα τη διαφορά και το προβάδισμα των τεσσάρων γκολ των ερυθρόλευκων, αφού το σκορ στη συνέχεια διαμορφώθηκε σε 7-6, για να έρθει αργότερα και η ισοπαλία στο 8-8. Στη συνέχεια, η ομάδα του Ιωνικού πέρασε μπροστά για το 10-9 και το ημίχρονο «έκλεισε» με τον αγώνα να πηγαίνει στον πόντο, με το σύλλογο της Νέας Φιλαδέλφειας να πηγαίνει στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 15-13.

Αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε…. θρίλερ, 

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω ακόμα και με τρία τέρματα (16-13, 18-15), όμως αντέδρασαν και προσπέρασαν με 20-19, με τον Παπάζογλου (36:12), με τον Πασσιά να δίνει «αέρα» +2 (21-23), στο 44:10. Στο 49:40, ο Κανιέτε ανέβασε τη διαφορά στο +3 (22-25) και στο 51:49, ο Σλίσκοβιτς «έγραψε» το +4 (23-27), με τον Θρύλο να έχει τον έλεγχο. Ωστόσο, ο Ιωνικός «επέστρεψε» ξανά και ισοφάρισε σε 28-28. Στο τελευταίο λεπτό του ματς (58:56), ο Σάββας «βρήκε» δίχτυα και έδωσε τη νίκη (28-29) στον Ολυμπιακό στο Καματερό.

Μετά το φινάλε του παιχνιδιού ο Σάββας Σάββας δήλωσε: «Πολύ ανταγωνιστικός ματς. Είχαμε κάποιες καλές περιόδους, αλλά και κάποια σημεία τα οποία δεν διαχειριστήκαμε καλά. Σίγουρα, κάναμε λάθη. Στο τέλος, είχαμε τον χαρακτήρα να πάρουμε τη νίκη. Θα δούμε τα λάθη μας, θα αναλύσουμε το παιχνίδι. Σημασία έχει, ότι κερδίσαμε. Αυτό κρατάμε και συνεχίζουμε».

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 3-7, 6-8, 8-8, 11-11, 15-13 (ημχ.), 19-18, 20-20, 21-23, 22-25, 25-27, 28-29

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Σαραβάνος, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Λιόλιος 4, Ηλιόπουλος 4, Ι. Βασιλείου 2, Κοσκινάς, Νάκος 2, Ρούσος 7, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης, Π. Αϊβαλιώτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα, Βίντα 1, Τζίμπουλας 7, Παπάζογλου 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Τσαναξίδης 1, Πέσο 1, Μάνθος, Μπάρος, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 7

Διαιτητές: Γερουλάνος-Χρόνης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 3-0, Πέναλτι: 1/1-1/2

Green
Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Βόλος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)

Πολύτιμη εντός έδρας νίκη και πρώτη στη φετινή Super League, πέτυχε ο Πανσερραϊκός επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Έτσι άφησε τους Αρκάδες στην τελευταία θέση της βαθμολογίας,

Σύνταξη
ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!
Πόλο 04.10.25

ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!

Σαν σε... προπόνηση ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα στη Water Polo League καθώς νίκησε τον ΝΟ Λάρισας με 33-4. Τα 29 γκολ διαφορά αποτελούν τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία από καταβολής του πρωταθλήματος!

Σύνταξη
Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια
Πόλο γυναικών 02.10.25

Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια

Κούπες... παντού, σε όλα τα σπορ και τα τμήματα για τον Ολυμπιακό, που μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από την ομάδα πόλο γυναικών, έφτασε τους 336 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Σύνταξη
Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)
Πόλο γυναικών 02.10.25

Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια συλλογή του συλλόγου, μετά την κατάκτηση του Σούπε Καπ επί της Βουλιαγμένης. Δείτε την απονομή του τροπαίου στις «ερυθρόλευκες».

Σύνταξη
Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Άλλα Αθλήματα 02.10.25

Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Αυτοί είναι οι τέσσερις όμιλοι του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που θα διεξαχθεί στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας στις 26 Ιανουαρίου. Οι αντίπαλοι της Ελλάδας και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)
Άλλα Αθλήματα 29.09.25

«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)

Ο Λορέντζο Μουζέτι ζήτησε συγγνώμη δύο φορές για τα σχόλιά του μετά τον αγώνα με τον Τζιοβάνι Περικάρντ, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Βόλος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)

Πολύτιμη εντός έδρας νίκη και πρώτη στη φετινή Super League, πέτυχε ο Πανσερραϊκός επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Έτσι άφησε τους Αρκάδες στην τελευταία θέση της βαθμολογίας,

Σύνταξη
Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»
«Οργή» 04.10.25

Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»

Το κάλεσμα του Trans Pride, το οποίο πραγματοποιείται στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αναφέρει: «Ως τρανς άτομα πάντα υπήρχαμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε παντού».

Σύνταξη
Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)

«Ανάσαναν» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρούμπεν Αμορίμ μετά τη νίκη της επί της Σάντερλαντ με 2-0 για την 7η αγωνιστική. Άνετη νίκη για την Άρσεναλ επίσης με 2-0 κόντρα στη Γουέστ Χαμ στο «’Εμιρεϊτς».

Σύνταξη
H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)
Μπάσκετ 04.10.25

H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)

Στην αναμέτρηση της Ρόδου που κρίθηκε στο τέλος, η ΑΕΚ πήρε πολύτιμη νίκη επί του Κολοσσού με 87-85 - Με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα νίκησε τον Άρη Betsson με 14 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ

LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Λίβερπουλ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Κρεμονέζε για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου
«Γαλάζιο σκάνδαλο» 04.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για το 'γαλάζιο' σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες

Η αποστολή με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Εκτός οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ, συμπεριλήφθηκαν οι Μάντσα και Βέζο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποιοι ευθύνονται που δεν έγιναν οι τοξικολογικές μετά το δυστύχημα
Ελλάδα 04.10.25

Ποιοι ευθύνονται που δεν έγιναν οι τοξικολογικές μετά το δυστύχημα των Τεμπών - Τι προβλέπει μελέτη για μαζικές καταστροφές

Η έρευνα στα Τέμπη έγινε στο πλαίσιο ενός τροχαίου ατυχήματος και όχι όπως ορίζει το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις μιας τέτοιας τραγωδίας.

Σύνταξη
